e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι την Παρασκευή

Συνολικά 38,02 εκατ. ευρώ σε 69.800 δικαιούχους καταβάλλονται από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας:

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ, κατά το διάστημα από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: