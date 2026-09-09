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e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι την Παρασκευή

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THESTIVAL TEAM

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Συνολικά 38,02 εκατ. ευρώ σε 69.800 δικαιούχους καταβάλλονται από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας:

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ, κατά το διάστημα από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 22 εκατ. ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1 εκατ. ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

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