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Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία – “Δεν υπάρχει σχέδιο επίθεσης στην Ευρώπη”

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THESTIVAL TEAM

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά τις επαφές που είχαν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα και, για πρώτη φορά, στο Κίεβο, με στόχο να διερευνηθεί εάν υπάρχει περιθώριο για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, ο Πούτιν παρουσίασε στον Τραμπ τη δική του προσέγγιση για την ειρηνευτική διαδικασία και του μετέφερε την εκτίμησή του για την πορεία του πολέμου.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Αμερικανό ομόλογό του πως η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη.

«Κατά τη συνομιλία του με τον Πούτιν, ο Τραμπ υπογράμμισε την ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, κάτι που θα άνοιγε τον δρόμο για μια μεγάλη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Οι επαφές Γουίτκοφ και Κούσνερ

Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι είχαν συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ουκρανική ηγεσία στις 6 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τις συνομιλίες τους με τον Πούτιν στη Μόσχα. Ο Λευκός Οίκος είχε αναφέρει ότι οι επαφές στη ρωσική πρωτεύουσα περιλάμβαναν «ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα», χωρίς ωστόσο να ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο των τελευταίων διαπραγματεύσεων και μίλησαν στο Kyiv Independent, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι μετέφεραν αναθεωρημένες προτάσεις, χωρίς όμως να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος.

Κατά τις ίδιες πηγές, μία από τις ιδέες που τέθηκαν στο τραπέζι αφορά αμοιβαία παύση των αεροπορικών πληγμάτων. Η Ρωσία δεν έχει μέχρι στιγμής συμφωνήσει σε ένα τέτοιο μέτρο, παρά μόνο σε μια περιορισμένη τριήμερη παύση επιθέσεων στις πρωτεύουσες κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των Αμερικανών απεσταλμένων.

Αναμένεται επικοινωνία Τραμπ και Ζελένσκι

Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στις 6 Σεπτεμβρίου στο Kyiv Independent ότι ο Τραμπ θα επικοινωνούσε με τον Πούτιν αφού ενημερωνόταν αναλυτικά από τους απεσταλμένους του. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συνομιλήσει και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά τις συνομιλίες με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, εκτίμησε ότι ο πόλεμος πιθανότατα θα συνεχιστεί και κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς το Κίεβο προετοιμάζεται για νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Μέχρι στιγμής, η πιο απτή εξέλιξη φαίνεται να είναι η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να οργανώσει έναν νέο γύρο τριμερών συνομιλιών, ενδεχόμενο το οποίο το Κρεμλίνο δεν έχει αποκλείσει.

Ντόναλντ Τραμπ

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