Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 27 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 27 Μαρτίου:

1821 Οι επαναστάτες του Αλέξανδρου Υψηλάντη εισέρχονται στο Βουκουρέστι. «Και εις τα πύλας του Βυζαντίου» του εύχονται οι παριστάμενου στη δοξολογία.

1821 Ο Αθανάσιος Διάκος, μετά από δοξολογία στη Μονή του Οσίου Λουκά, κηρύσσει την Επανάσταση στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Ελληνικές δυνάμεις, με επικεφαλής τον αρματολό Πανουργιά, ελευθερώνουν την πρωτεύουσα της Φωκίδας, Σάλωνα (Άμφισσα).

1946 Ο Μίκης Θεοδωράκης μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Αθήνας με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες θα του προκαλέσουν μόνιμο πρόβλημα στον αριστερό οφθαλμό. Την προηγούμενη μέρα έλαβε μέρος σε συλλαλητήριο του ΚΚΕ κατά των εκλογών της 31ης Μαρτίου και συνελήφθη από την Αστυνομία, η οποία τον κακοποίησε στο νεκροτομείο της Αθήνας.

1970 Αρχίζει η δίκη των μελών της «Δημοκρατικής Άμυνας», οι περισσότεροι από τους οποίους κατηγορούνται για βομβιστικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Ανάμεσά τους, ο Σάκης Καράγιωργας, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και ο στρατηγός Ιορδανίδης.

1973 Ο Μάρλον Μπράντο αρνείται το Όσκαρ που κέρδισε για την ταινία «Ο Νονός», στέλνοντας την ινδιάνα ηθοποιό Σαχίν Λιτλφίδερ στην τελετή απονομής για να περιγράψει την άσχημη κατάσταση των Ινδιάνων της Αμερικής.

1977 Δύο Boeing 747, ένα της KLM κι ένα της PanAm, συγκρούονται στο διάδρομο απογείωσης της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα, καθώς 583 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και μόλις 61 διασώζονται.

Γεννήσεις

1938 Κατερίνα Γιουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός.

1959 Ιβάν Σαββίδης, Ελληνορρώσος επιχειρηματίας (ΠΑΟΚ, ΕΘΝΟΣ, OPEN, ΟΛΘ).

1963 Κουέντιν Ταραντίνο, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου («Pulp Fiction»).

Θάνατοι

1897 Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. (Γεν. 11/8/1826)

1968 Γιούρι Γκαγκάριν, Σοβιετικός κοσμοναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη. (Γεν. 9/3/1934)

2010 Καίσαρ Αλεξόπουλος, Έλληνας φυσικός και ακαδημαϊκός, μέλος της ομάδας ΒΑΝ για την πρόβλεψη των σεισμών. Το τετράτομο έργο του «Φυσική» καλύπτει όλους τους επιμέρους τομείς της Φυσικής επιστήμης και αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική βιβλιογραφία. (Γεν. 10/11/1909)

Γιορτάζουν

Ματρώνα, Ματρώνη.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ουίσκι

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου