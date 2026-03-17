Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 17 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 17 Μαρτίου:

1821: Οι πρόκριτοι της Μάνης, υπό την αρχηγία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, υψώνουν τη σημαία της επανάστασης στο χωριό Τσίμοβα (σημερινή Αρεόπολη) της Λακωνίας.

1821: Έλληνες αγωνιστές υπό τον Σωτήρη Χαραλάμπη και τους Πετμεζαίους πολιορκούν τους Πύργους των Καλαβρύτων, που θα παραδοθούν έπειτα από λίγες μέρες (21 Μαρτίου). Αυτή η ενέργεια αποτελεί την πρώτη επαναστατική πράξη στη νότια Ελλάδα.

1861: Τα διάφορα βασίλεια και ανεξάρτητες περιοχές στην επικράτεια της σημερινής Ιταλίας ενώνονται για πρώτη φορά σε εθνικό κράτος, κάτω από το στέμμα του βασιλιά Βίκτορα Εμμανουήλ Β’ του Οίκου της Σαβοΐας, μονάρχη της Σαρδηνίας και του Πεδεμοντίου.

1934: Εγκαινιάζεται η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών στη Λεωφόρο Συγγρού.

1948: Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γαλλία και Μ. Βρετανία υπογράφουν τη Συμφωνία των Βρυξελλών, προάγγελο του ΝΑΤΟ.

1979: Συγκαλείται η ιδρυτική διάσκεψη του Κόμματος Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ).

Γεννήσεις

763: Χαρούν Αλ Ρασίντ, χαλίφης της Βαγδάτης, ιδρυτής της δυναστείας των Αβασιδών, ήρωας πολλών ιστοριών στις «Χίλιες και μία νύχτες». (Θαν. 24/3/809)

1837: Κωνσταντίνος Βολανάκης, έλληνας ζωγράφος. Θεωρείται ο «πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας». (Θαν. 29/6/1907)

1952: Νίκος Ξυδάκης, έλληνας συνθέτης.

Θάνατοι

180: Μάρκος Αυρήλιος, στωικός φιλόσοφος και αυτοκράτορας της Ρώμης (161-180). (Γεν. 26/4/121)

1976: Λουκίνο Βισκόντι, ιταλός σκηνοθέτης. («Ο Γατόπαρδος», «Θάνατος στη Βενετία», «Ο Ρόκο και τ’ αδέλφια του») (Γεν. 2/11/1906)

1988: Νικόλας Άσιμος, έλληνας αντισυμβατικός τραγουδοποιός. (Γεν. 20/8/1949)

Γιορτάζουν

Αλέξιος, Αλεξία, Πατρίκιος, Πατρικία.

Επέτειοι

Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας