Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 26 Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 26 Φεβρουαρίου:

1933 Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αναδεικνύονται ισόπαλοι 4-4 για το Πρωτάθλημα Ελλάδος. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν 1-0, 2-1 και 4-2, αλλά οι «Ενωσίτες» κατάφεραν να ισοφαρίσουν στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

1936 Έπειτα από μακροχρόνιες έρευνες, ο Φέρντιναντ Πόρσε παρουσιάζει το «λαϊκό αυτοκίνητο», γνωστότερο ως Volkswagen.

1969 Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ζήτα» του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, με θέμα τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και την αναζήτηση των ενόχων από τον τότε ανακριτή Χρήστο Σαρτζετάκη, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού.

1995 O τραπεζικός οίκος Barings, η αρχαιότερη επενδυτική τράπεζα της Μεγάλης Βρετανίας, καταρρέει, εξαιτίας των ασύμφορων οικονομικών συμφωνιών που συνήψε στη Σιγκαπούρη ο 28χρονος υπάλληλος Νικ Λίσον. Έπαιξε κι έχασε στην αγορά παραγώγων 1.4 δισ. δολάρια. Θα αγορασθεί για 1 λίρα από την ING.

2014 Ο δημοσιογράφος Σταύρος Θεοδωράκης ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος με την επωνυμία «Το Ποτάμι».

2020 To πρώτο θετικό κρούσμα κορονοϊού covid-19 στη χώρα μας ανακοινώνουν οι αρχές. Πρόκειται για την 38χρονη σχεδιάστρια μόδας Δήμητρα Βουλγαρίδου, από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε επισκεφθεί το Μιλάνο για την έκθεση μόδας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας η Βουλγαρίδου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με ήπια συμπτώματα.

Γεννήσεις

1802 Βίκτωρ Ουγκώ, Γάλλος συγγραφέας. («Οι Άθλιοι») (Θαν. 22/5/1885)

1906 Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης. (Θαν. 3/9/1994)

1954 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Τούρκος πολιτικός. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Τουρκίας (2003-2014) και είναι ενεργεία πρόεδρος της Τουρκίας από το 2014.

Θάνατοι

1861 Ταράς Σεφτσένκο, Ουκρανός ποιητής, συγγραφέας και καλλιτέχνης, ο εθνικός ποιητής της Ουκρανίας. (Γεν. 25/2/1814)

1883 Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, κορυφαία πολιτική προσωπικότητα του 19ου αιώνα, που χρημάτισε δέκα φορές πρωθυπουργός. (Γεν. 4/2/1815)

1986 Αμαλία Φλέμινγκ, σύζυγος και επιστημονική συνεργάτιδα του μεγάλου βρετανού επιστήμονα Αλεξάντερ Φλέμιγκ που ανακάλυψε την πενικιλίνη. Η ίδια εξελέγη και βουλευτής με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. (Γεν. 28/6/1912)

2020 Κώστας Βουτσάς, Έλληνας ηθοποιός.

Γιορτάζουν

Θεόκλητος, Θεοκλήτη, Πορφύριος, Πορφυρία, Φωτεινός, Φωτεινή.