Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 17 Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 17 Φεβρουαρίου:

1864 Κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμφυλίου, το υποβρύχιο των νοτίων «Χάνλεϊ» επιτίθεται κατά του πολεμικού «Χαουζοτόνικ» των βορείων. Και τα δύο καταλήγουν στο βυθό. Πρόκειται για την πρώτη ναυμαχία ανάμεσα σε υποβρύχιο και πλοίο επιφανείας.

1869 Εκτελείται το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο του ατμοκίνητου αστικού σιδηροδρόμου Αθήνας – Πειραιά.

1914 Ο ελληνικός στρατός εγκαταλείπει τη Βόρεια Ήπειρο, έπειτα από απαίτηση των Μεγάλων Δυνάμεων. Σχηματίζεται η Προσωρινή Κυβέρνηση της Βόρειας Ηπείρου υπό τον Γεώργιο Χρηστάκη-Ζωγράφο, η οποία διακηρύσσει την αυτονομία της περιοχής.

1914 Οι βρετανίδες σουφραζέτες επιτίθενται και καταστρέφουν τα τζάμια της οικίας του βρετανού υπουργού Εσωτερικών και πυρπολούν τις εγκαταστάσεις ενός ομίλου αντισφαίρισης, διεκδικώντας δυναμικά και βίαια δικαίωμα ψήφου.

1922 Σύναξη ντανταϊστών στο καφενείο Closerie des Lilas στο Παρίσι, με αντικείμενο τη διαμάχη μεταξύ του Αντρέ Μπρετόν και του Τρσταν Τζαρά για την αρχηγία του κινήματος. Παρίστανται περίπου 100 θιασώτες του ντανταϊσμού, ανάμεσά τους οι Πάμπλο Πικάσο, Ανρί Ματίς, Κονσταντίν Μπρανκούζι και Ζαν Κοκτώ. Οι δύο αντίπαλοι ανταλλάσσουν επιχειρήματα, αλλά και ύβρεις, ώσπου ο επιδιατητής Ερίκ Σατί ανακηρύξει νικητή τον Τζαρά. Ο Μπρετόν θα αποχωρήσει και θα δημιουργήσει τον σουρεαλισμό.

1982 Ο πολιτικός γάμος καθιερώνεται στην Ελλάδα ως ισόκυρος με τον θρησκευτικό.

Γεννήσεις

1800 Λουντοβίκο Λιπαρίνι, φιλέλληνας ιταλός ζωγράφος. Γνωστά έργα του που έχουν σχέση με την Επανάσταση του 1821 είναι: «Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει τη σημαία της Ανεξαρτησίας» και «Ο Όρκος του Λόρδου Βύρωνα». (Θαν. 19/3/1856)

1880 Τέλος (Αριστοτέλης) Αγαπηνός, μακεδονομάχος, γνωστός με το επαναστατικό ψευδώνυμο Καπετάν Άγρας. (Θαν. 7/6/1907)

1963 Μάικλ Τζόρνταν, παλαίμαχος αμερικανός καλαθοσφαιριστής του ΝΒΑ.

Θάνατοι

1673 Μολιέρος, Ζαν Μπατίστ Ποκλέν το πραγματικό του όνομα, γάλλος συγγραφέας. («Δον Ζουάν», «Ο κατά φαντασία ασθενής», «Ταρτούφος», «Αρχοντοχωριάτης») (Γεν. 15/1/1622)

1982 Θελόνιους Μονκ, αμερικανός πιανίστας και συνθέτης της τζαζ. (Γεν. 10/10/1917)

1989 Γκι Λαρός, Γάλλος μόδιστρος και ιδρυτής της ομώνυμης φίρμας ενδυμάτων και καλλυντικών. (Γεν. 16/7/1921)

Γιορτάζουν

Μαρκιανός, Μαρκιανή, Πουλχερία.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Ανθεκτικότητας στον Τουρισμό