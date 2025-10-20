MENOY

Βρετανικό Μουσείο: Η απάντηση για το δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αντιμέτωπο με τις έντονες αντιδράσεις για τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων στις αίθουσες όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, το Βρετανικό Μουσείο διατηρεί επιφυλακτική στάση.

Σε απάντηση ερωτήματος της ΕΡΤ, το Μουσείο γνωστοποίησε ότι «δεν θα προβεί σε σχόλια» για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, τόνισε ότι η προστασία της συλλογής τίθεται πάνω από καθετί άλλο και υπογράμμισε ότι όλα τα αιτήματα για χρήση των χώρων αξιολογούνται με βάση τους κινδύνους και τον σεβασμό προς τα εκθέματα.

Λίγες ώρες αργότερα, η Τζάνετ Σούζμαν, πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, εξέφρασε τη δική της άποψη, συμφωνώντας εν μέρει με τις επικρίσεις, όπως αυτές της Ελληνίδας υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Η Σούζμαν χαρακτήρισε το δείπνο «μάλλον προκλητικό», σημειώνοντας ότι τα Γλυπτά «στην ακινησία και τον συμβολισμό τους» υπερέχουν σε σχέση με τους λαμπερούς καλεσμένους της εκδήλωσης.

Ωστόσο, η ίδια πρόσθεσε μια διαφορετική διάσταση στην επιχειρηματολογία. Δήλωσε ότι προτιμά ο «άνθρωπος του δρόμου» να γνωρίζει την ύπαρξη των Γλυπτών, ακόμη και αν αυτό συμβαίνει μέσα από έναν χορό, καταλήγοντας ότι «η δημοσιότητα είναι δημοσιότητα» και ότι σήμερα περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τα εκθέματα σε σχέση με χθες.

