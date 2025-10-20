MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα που φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Οργή από Μενδώνη και Μαρέβα Μητσοτάκη

Φωτογραφία: Intime
Με ανάρτησή της στα social mediaη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την πρωτοβουλία του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery, τον χώρο όπου φυλάσσονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση της κυρίας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη:

«Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Η ανάρτηση της συζύγου του πρωθυπουργού προστίθεται στις φωνές για τις επιλογές του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για τον τρόπο διαχείρισης των εκθεμάτων, αλλά και για τη στάση του απέναντι στο πάγιο ελληνικό αίτημα επανένωσης των Γλυπτών.

Μενδώνη: Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές

«Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟ με ανακοίνωσή του, η υπουργός Πολιτισμού απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφων, τα εξής:

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».

Λίνα Μενδώνη

