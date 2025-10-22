“Τώρα σημαία μου το αίμα και λάβαρο η λαβωματιά”: Εκδήλωση μουσικής και λόγου στη Μονή Λαζαριστών

«Τώρα σημαία μου το αίμα και λάβαρο η λαβωματιά». Εκδήλωση μουσικής και λόγου για τον αγώνα, την προσφορά, την αφοσίωση στην πατρίδα και την αυτοθυσία, εμπνευσμένη από το «Τραγούδι της Σημαίας» που έγραψε ο Ιάκωβος Καμπανέλλης και μελοποίησε ο Μάνος Χατζιδάκις συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ωραιοκάστρου και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, στις 19.30, στην Μονή Λαζαριστών – Αίθουσα «Σωκράτης Καραντινός» (Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν η Μικτή Χορωδία Ι.Ν. Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Γαλήνης και ΕΜΑΣ Φίλιππος Παλαιοκάστρου:

Μουσική διδασκαλία-διεύθυνση: Ιωσηφίνα Κατωφλίδου / Σολίστ: Λευτέρης Αντωνιάδης / Πιάνο: Μανώλης Γερεμπακάνης / Φλάουτο: Στέλλα Αβραμίδου.

Τις αποδόσεις των λογοτεχνικών κειμένων θα κάνουν μέλη του Συλλόγου Πολιτισμού Ωραιοκάστρου «Λογείον»:

Επιλογή-επεξεργασίακειμένων και δραματουργία:Αναστασία Καραογλάνη

Αποδόσεις λογοτεχνικών κειμένων:Αναστασία Καραογλάνη, Βάγια Αϊβάζογλου, Γιώργος Ξανθόπουλος, Ειρήνη Κέπετζη, Ευαγγελία Μπουτσιούκη, Μαρία Τσακιρίδου, Μαίρη Γεκουσίδου, Σάββας Καλπακίδης, Σωτηρία Σαμαρά, Τζένη Μαυροπούλου, Χρυσούλα Αμανατίδου και Χρυσούλα Αμίλη.