Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στον νομό Θεσσαλονίκης, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ όμως το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.