Θεσσαλονίκη: “Mama Loba – Νύχτες με μύθους” από την Πολυξένη Σπυροπούλου απόψε στην Casa Bianca

H Θεατρική δράση–περφόρμανς που διερευνά μύθους και θρύλους από την αρχαία ελληνική, βαλκανική και κελτική μυθολογία, με επίκεντρο τα γυναικεία αρχετυπικά πρότυπα, «Mama Loba, Νύχτες με Μύθους» θα παρουσιαστεί σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου και ώρα 20:30 στην Casa Bianca με ελεύθερη είσοδο.

Η Πολυξένη Σπυροπούλου, που υπογράφει τα κείμενα και τη σκηνοθεσία, μέσα από τη συγκίνηση του παρόντος και τη μνήμη του συλλογικού υποσυνειδήτου, δίνει ζωή σε σύμβολα, εικόνες και τελετουργικά, που αποκαλύπτουν την αδάμαστη και ελεύθερη φύση της ψυχής.

Η ιδέα προέκυψε μέσα από μελέτη και εργασία της δημιουργού πάνω σε μυθολογία αρχαία ελληνική, κέλτικη, ινδιάνικη και σλάβικη/βαλκανική. Αφορμές και πηγές έμπνευσης το βιβλίο Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους της Κλαρίσσα Πίνκολα Εστές, βιβλία του Ευγένιου Μπάρμπα και του Καρλ Γιουνγκ, συλλογές και μελέτες μύθων, ιστορίες σε κύκλους γυναικών, προσωπικές εμπειρίες και έρευνα μέσα από αρχαιολογικές και ανθρωπολογικές πηγές. Κεντρικός άξονας είναι η αδάμαστη ελεύθερη φύση της ψυχής. Το σύνολο των ενστίκτων, η σοφία, η μαγική έκσταση, η πίστη, η ελευθερία και η επίγνωση που συνδέουν τις θηλυκότητες με τη Μάνα Λύκαινα και τη Σελήνη. Το υλικό των μύθων που επιλέχθηκαν διευρύνει τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα σε σκοτάδι και φως, μύθο και αλήθεια, λογική και φαντασία. Συνθέτει έτσι μια περιοχή δάσους και υπέρβασης με γραπωμένα τα νύχια στο αληθινό βίωμα. Μύθοι με σώμα και φωνή, θέατρο και ποίηση , μουσική και διάδραση επικοινωνούν το τώρα με το πάντα, όπως ορίζει η κυκλική φύση θανάτων και αναγεννήσεων .

Σημείωμα σκηνοθέτριας

Η Mama Loba ξέρει τα μέρη που κρύβεις τα μυστικά, τις πληγές σου και τις δυνάμεις σου. Τα φέρνει όλα στο φως, τρυφερά και δυναμικά. Σου δείχνει τους κύκλους ζωής, σε σπρώχνει να προχωράς και να κάνεις υπομονή, να ακούς τις αλήθειες σου κι ας φοβάσαι. Σου μαθαίνει την ειρήνη και τη δικαιοσύνη μέσα στη βία και την απόγνωση. Ένα ταξίδι μύησης μέσα από τα εργαλεία της θεατρικής τέχνης και περφόρμανς. Ένα μοίρασμα. Μια ευχή. Για ελευθερία.

Πολυξένη Σπυροπούλου, Ηθοποιός Εμψυχώτρια – σκηνοθέτρια, Αρχαιολόγος/ανθρωπολόγος

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πολυξένη Σπυροπούλου

Μουσική σύνθεση & ερμηνεία: Γιώργος Κολοβός

Σύμβουλος δραματουργίας: Ροδή Στεφανίδου

Οργάνωση παραγωγής: Φιλοθέη Ελευθεριάδου

Παίζουν: Πολυξένη Σπυροπούλου, Γιώργος Κολοβός

Mama Loba – Νύχτες με μύθους

Θεατρική απόδοση μύθων με πυρήνα θηλυκά αρχέτυπα – περφόρμανς

Για ενήλικο κοινό (παιδιά επιτρέπονται)

Διάρκεια: 45 λεπτά

Είσοδος ελεύθερη (με σειρά προτεραιότητας)