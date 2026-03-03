“Ο Αόρατος Επισκέπτης” με την Κάτια Δανδουλάκη έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Μετά από δυο χρόνια στο ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ, η θεατρική παράσταση “Ο αόρατος επισκέπτης” έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αριστοτέλειον, από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026.

«Ο αόρατος επισκέπτης» επαναπροσδιορίζει την αφήγηση των ιστοριών μυστηρίου.

Αξιοποιεί με δεξιοτεχνία στοιχεία που χρησιμοποιεί η ψυχαναλυτική μαιευτική

μέθοδος, για να «ξεκλειδώσει» την κρυμμένη αλήθεια των χαρακτήρων που πρωταγωνιστούν.

Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να δώσει μία απρόσμενη ώθηση στην πλοκή,

αποφεύγοντας τη χρήση κλασικών, τετριμμένων κλισέ που οδηγούν στην αποκάλυψη του ενόχου.

Πρωταγωνιστούν η Κάτια Δανδουλάκη και ένας θίασος εκλεκτών ηθοποιών, οι Χρήστος Πλαΐνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Μελίνα Λεφαντζή, Ντίνος Σπυρόπουλος, Χλόη Μάντζαρη.

Η υπόθεση του έργου

Ένας επιτυχημένος νεαρός επιχειρηματίας βρίσκεται κατηγορούμενος για το φόνο της ερωμένης του.

Είναι παγιδευμένος σε μία δίνη από ανομολόγητους φόβους, παρορμητικές αποφάσεις, υποψίες και σκιές, μυστικά και ψέματα.

Μία δαιμόνια δικηγόρος καλείται να φωτίσει τις σκοτεινές πτυχές του μυστηρίου. Έχει όμως μόνο δύο ώρες στη διάθεσή της, μαζί του, για να ανακαλύψει τι πραγματικά έχει συμβεί.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και κάθε λεπτό που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στην αποκάλυψη της αλήθειας. Ή μήπως όχι;

Η αλήθεια και το ψέμα, μπλέκονται σε έναν σφιχτοδεμένο ιστό που όσο πιο πολύ ξεδιπλώνεται τόσο πιο περίπλοκος γίνεται.

Πόση αλήθεια χωράει σε ένα ψέμα; Πόσο ψέμα κρύβει μια αλήθεια;

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ του Oriol Paulo,

στο Θέατρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ

Από Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Μετάφραση – Λουίζα Μητσάκου.

Διασκευή : Σοφία Σπυράτου- Λουίζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία: Σοφία Σπυράτου.

Κινηματογράφηση: Νίκος Σούλης.

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης.

Κοστούμια: Λίζη Παπάζογλου.

Μουσική : Μιλτιάδης Παπαστάμου

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης.

Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Ψύλλος.

Πρωταγωνιστούν:

Κάτια Δανδουλάκη, Χρήστος Πλαΐνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Μελίνα Λεφαντζή, Ντίνος Σπυρόπουλος, Χλόη Μάντζαρη.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00 ΜΜ

ΣΑΒΒΑΤΟ: 6.00 ΜΜ & 9.00 ΜΜ

ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00 ΜΜ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90΄

Προπώληση: more.com & Tαμείο Θεάτρου (2310 262 051)

Παραγωγή : Θεατρικές Επιχειρήσεις Δανδουλάκη – Τάγαρης