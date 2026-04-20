Hellenic Train: Ποια δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες αναστέλλονται

Την αναστολή δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Ειδικότερα, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Κυριακή 26.04.2026, την Τρίτη 28.04.2026 και την Πέμπτη 30.04.2026 αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, με εξαίρεση σταθμεύσεις σε Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλλικό, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσο, Δοϊράνη, Στρυμώνα και Σκοτούσσα.

Επίσης, από το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 καταργούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων C3632 (Θεσσαλονίκη – Σέρρες) και C3633 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη), τα οποία πραγματοποιούνταν αποκλειστικά τα Σάββατα.

