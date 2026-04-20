Hellenic Train: Ποια δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες αναστέλλονται

THESTIVAL TEAM

Την αναστολή δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Ειδικότερα, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Κυριακή 26.04.2026, την Τρίτη 28.04.2026 και την Πέμπτη 30.04.2026 αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, με εξαίρεση σταθμεύσεις σε Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλλικό, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσο, Δοϊράνη, Στρυμώνα και Σκοτούσσα.

Επίσης, από το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 καταργούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων C3632 (Θεσσαλονίκη – Σέρρες) και C3633 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη), τα οποία πραγματοποιούνταν αποκλειστικά τα Σάββατα.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ιράν: Δύο υπήκοοι ξένων χωρών συνελήφθησαν για εισαγωγή εξοπλισμών Starlink

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Στον Κορυδαλλό οι τρεις συλληφθέντες – “Πιθανότατα να προκύψουν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ο Αθανάσιος Καββαδάς νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ποιος είναι ο Αθανάσιος Καββαδάς που αναλαμβάνει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για κλοπή τσάντας – Eπέστρεψαν τα κλοπιμαία στον ιδιοκτήτη