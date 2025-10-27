MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Επτά αλήθειες για τους ελέγχους και τις τιμές απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Για απύθμενο θράσος κάνει λόγο το υπουργείο Ανάπτυξης, απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρθηκε σε «κυβερνητική επικοινωνιακή κοροϊδία» με αφορμή τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Επτά αλήθειες για τους ελέγχους και τις τιμές απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ», το υπουργείο Ανάπτυξης απαντώντας σε ανακοίνωση της Κουμουνδούρου τονίζει:

«Απύθμενο το θράσος του ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για ψέματα.

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πετύχει δύο φορές να φέρει στο τραπέζι εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, της βιομηχανίας τροφίμων και πολυεθνικών, πετυχαίνοντας μειώσεις τιμών σε 700 κωδικούς το 2024 και πρόσφατα σε 2.180 κωδικούς;

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι οι 1.074 από αυτούς είναι κωδικοί τροφίμων;

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Κυβέρνηση προχωρούν στην ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς με 300 νέους ελεγκτές και διοικητή με θητεία ανεξάρτητη από τους πολιτικούς κύκλους;

»Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι έχουν ενταθεί οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ, καθώς τους τελευταίους 15 μήνες έχουν γίνει πάνω από 45 χιλιάδες έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πάνω από 16 εκατ. ευρώ πρόστιμα, από τα οποία τα 5,5 εκατ. ευρώ είναι σε πολυεθνικές, για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιεί το αμίλητο νερό;

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το καλοκαίρι του 2024 πενταπλασιάστηκαν τα ανώτατα όρια των προστίμων;

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι η Ελλάδα έχει τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,4% έναντι μέσου όρου 3,5%;

Έχει ειπωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Με τέτοιου είδους ανακοινώσεις και συμπεριφορές απλώς το επιβεβαιώνει με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, ο ελληνικός λαός θυμάται», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.

