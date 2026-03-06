MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Συνολικά 315 Έλληνες επαναπατρίστηκαν χθες από τα ΗΑΕ – Άλλα 10 άτομα γύρισαν από Ιερουσαλήμ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες Πέμπτη 5 Μαρτίου οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΞ, συνολικά 315 Έλληνες επαναπατρίστηκαν τη χθεσινή μέρα μόνο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ακόμη 10 άτομα από την Ιερουσαλήμ έφτασαν στη χώρα μας μέσω Αιγύπτου.

Συγκεκριμένα:

  • 91 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι, με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.
  • 101 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.
  • 10 Έλληνες πολίτες έφθασαν οδικώς από την Ιερουσαλήμ στη διάβαση της πόλης Τάμπα της Αιγύπτου, συνοδεία του Γενικού Προξένου στα Ιεροσόλυμα.

Επιπλέον, 113 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με πτήση της Air Arabia.

“Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/“, καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ιερουσαλήμ Υπουργείο Εξωτερικών

