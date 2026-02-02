“Το τσάμπα πέθανε”: Αντιδράσεις με τις δηλώσεις της Αλεξοπούλου από τη ΝΔ για το κόστος στέγασης εκπαιδευτικών

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις που έκανε η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, αναφορικά με το κόστος στέγασης των εκπαιδευτικών.

Μιλώντας σε εκπομπή του MEGA και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το υψηλό κόστος στέγασης που καλούνται να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί και το οποίο είναι δυσανάλογο με τους μισθούς τους, η κα Αλεξοπούλου σημείωσε: «Ο τσάμπας πέθανε και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Ποιος θα το πληρώσει;».

Η φράση της αυτή προκάλεσε ιδιαίτερα έκπληξη στον ίδιο τον δημοσιογράφο και τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ.

Αντίδραση από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

«Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές: Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα «βγει» αυτός ο άνθρωπος; Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: “Το τσάμπα πέθανε”» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τη δήλωση της βουλευτού.