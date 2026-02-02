MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Το τσάμπα πέθανε”: Αντιδράσεις με τις δηλώσεις της Αλεξοπούλου από τη ΝΔ για το κόστος στέγασης εκπαιδευτικών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις που έκανε η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, αναφορικά με το κόστος στέγασης των εκπαιδευτικών.

Μιλώντας σε εκπομπή του MEGA και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το υψηλό κόστος στέγασης που καλούνται να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί και το οποίο είναι δυσανάλογο με τους μισθούς τους, η κα Αλεξοπούλου σημείωσε: «Ο τσάμπας πέθανε και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Ποιος θα το πληρώσει;».

Η φράση της αυτή προκάλεσε ιδιαίτερα έκπληξη στον ίδιο τον δημοσιογράφο και τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ.

Αντίδραση από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

«Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές: Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα «βγει» αυτός ο άνθρωπος; Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: “Το τσάμπα πέθανε”» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τη δήλωση της βουλευτού.

Χριστίνα Αλεξοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα: Προβάδισμα της υποψήφιας της Δεξιάς, Λάουρα Φερνάντες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ηράκλειο: “Γάζωσε” σπίτι και αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Αναπάντητα από τον πρωθυπουργό βασικά ερωτήματα για τη “Βιολάντα” – Απουσιάζει για άλλη μία φορά η ενσυναίσθηση

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Το “Γράμμα στον πατέρα” και σήμερα στο θέατρο “Αυλαία”

MARKET 1 ώρα πριν

Βασιλική Αδαμίδου: Για εμάς, ποιότητα σημαίνει ενσυναίσθηση που μετατρέπεται σε ευθύνη και ευθύνη που γίνεται πράξη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 59 λεπτά πριν

Αθήνα: Προς απέλαση Μπαγκλαντεσιανός που συνελήφθη να λειτουργεί παράνομο τζαμί