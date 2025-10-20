Θεσσαλονίκη: Το δρομολόγιο και η συχνότητα της νέας γραμμής Μ1 του ΟΑΣΘ λόγω της διακοπής λειτουργίας του μετρό

Τη νέα λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΘ «Μ1» καθώς και την πύκνωση των δρομολογίων, λόγω της διακοπής λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης για 1 μήνα, ανακοίνωσε σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΜΑΘ, υπό τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας-Θράκης κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Πιο συγκεκριμένα η νέα αυτή γραμμή θα εκτελεί το δρομολόγιο ΝΣΣ-Νέα Ελβετία, δηλαδή το ακριβές δρομολόγιο που πραγματοποιεί το μετρό της πόλης. Η συχνότητα των δρομολογίων της νέας γραμμής θα είναι στα 7 λεπτά ενώ τα λεωφορεία θα κινούνται από τον άξονα της Εγνατίας και της κ. Καραμανλή, Οι στάσεις της γραμμής θα είναι πλησίον των σταθμών του μετρό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα δρομολόγια από Δευτέρα έως Πέμπτη και τις Κυριακές θα ξεκινούν από τις 05:30 ενώ το τελευταίο θα εκτελείται στις 00:30. Το ωράριο αυτό θα ισχύει και για τις Κυριακές. Τις Παρασκευές και τα Σάββατα τα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 05:30 και το τελευταίο θα είναι στη 01:00.

Επιπλέον η διακοπή λειτουργίας του μετρό, θα φέρει αύξηση των υπολοίπων δρομολογίων του ΟΑΣΘ.

Παράλληλα στη σύσκεψη συζητήθηκε το έργο του δυτικού προαστιακού, το οποίο όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται τα απαραίτητα έργα στους σταθμούς, όπως η τοποθέτηση στεγάστρων, καθισμάτων καθώς και η δημιουργία πάρκινγκ.

Τα μέτρα για την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος

Σε ό,τι αφορά το έργο του Flyover αυτό προχωρά με ταχείς ρυθμούς όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, με την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος και την αλλαγή της χωρητικότητας των αυτοκινήτων στη συγκεκριμένη οδό από το προσεχές διάστημα. Όπως ειπώθηκε από τον κ. Ταχιάο στο περιθώριο της σύσκεψης, στις 29 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος.

Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τη νέα γραμμή αστικών λεωφορείων, θα υπάρξει ενίσχυση των γραμμών 3Κ, 31 και 39 από τον ΟΑΣΘ καθώς και της 58 από τα ΚΤΕΛ η οποία εξυπηρετεί την περιοχή του Πανοράματος.

Παράλληλα, από πλευράς του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ζήτησε να υπάρξει γραμμή εξπρές από το Πανόραμα στη Νέα Ελβετία προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία από την κατεδάφιση της γέφυρας. «Ο Δήμος μας θα δεχθεί ένα τσουνάμι, 100.000 πολίτες θα αποκλειστούν από την υπόλοιπη πόλη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Αναγκαίο το κλείσιμο του μετρό»

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη σύσκεψη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης ανέφερε πως για την ασφάλεια των πολιτών είναι αναγκαίο το κλείσιμο του μετρό. «Θα πρέπει τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων 7 συρμών που ήρθαν (από το σύνολο των 15) να γίνουν απρόσκοπτα. Για να γίνει αυτό, πρέπει η γραμμή να είναι διαθέσιμη. Οι νέοι αυτοί συρμοί που ήρθαν, πρέπει να εκτελέσουν χιλιάδες χιλιόμετρα με ασφάλεια και χωρίς χρονική πίεση, για να μπορέσει να γίνει σωστά ώστε όταν ανοίξει το μετρό να εξυπηρετείται σωστά ο κόσμος».

Επιπλέον ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στη νέα γραμμή του ΟΑΣΘ «Μ1» η οποία αναμένεται να ξεκινήσει κατά το χρονικό διάστημα που το μετρό της πόλης θα ναι κλειστό. «Σήμερα ανακοινώσαμε τη λεωφορειακή γραμμή «Μ1» η οποία ανά 7 λεπτά θα εξυπηρετεί ακριβώς όλη την διαδρομή του μετρό Θεσσαλονίκης. Επίσης ανακοινώσαμε την πύκνωση των δρομολογίων του ΟΑΣΘ, κατά το χρονικό διάστημα που θα είναι κλειστό το μετρό της πόλης. Μαζί με τον Νίκο Ταχιάο και τον υπουργό κ. Χρήστο Δήμα επιβλέπουμε συχνά τα έργα έτσι ώστε να μείνουμε πιστοί στο χρονοδιάγραμμα και να βιώσει η πόλη μια συγκοινωνιακή επανάσταση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κυρανάκης για δυτικό Προαστιακό: Τέλη του Νοεμβρίου ξεκινάνε τα πρώτα δρομολόγια

«Σήμερα είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα για μας στο υπουργείο Μεταφορών, διότι ανακοινώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο στη προαστιακή γραμμή του ΝΣΣ με την Σινδο, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους φοιτητές και γενικότερα τη Βιομηχανική Περιοχή. Τέλη του Νοεμβρίου του 2025 θα ξεκινήσει ο προαστιακός να εξυπηρετεί αυτή τη γραμμή. Παράλληλα δημοπρατείται το έργο για τους υπόλοιπους σταθμούς στον βόρειο κλάδο και οι σταθμοί θα παραδίδονται τμηματικά. Το έργο αυτό θα δημοπρατηθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Τον Μάρτιο του 2026 θα μπορεί κάποιος από την Καλαμαριά μέχρι και τη Σίνδο να μετακινείται με μέσα σταθερής τροχιάς. Οι σταθμοί του δυτικού προαστιακού ανακαινίζονται με στέγαστρα, καθίσματα, θέσεις πάρκινγκ κ.α.», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης.

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών κ. Νίκος Ταχιάος, αναφέρθηκε στη 2η διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία αναμένεται να γίνει από τον νέο χρόνο. «Οι φορείς αντιμετώπισαν πολύ θετικά όσα σήμερα συζητήσαμε. Θα διακοπεί το μετρό Θεσσαλονίκης για 1 μήνα, πρωτίστως για την ασφάλεια των πολιτών όταν παραδοθεί η επέκταση της Καλαμαριάς. Τέτοια μέρα πριν 1 χρόνο κανείς δεν πίστευε ότι η Θεσσαλονίκη θα έχει μετρό. Επιπλέον κανείς δεν πιστεύει ότι το flyover θα είναι ένα έργο το οποίο θα τρέχει με τόσο γρήγορους ρυθμούς. Πλέον το έργο του flyover όπως μπορείτε να δείτε έχει πάρει την τροπή του. Το μετρό Θεσσαλονίκης έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πολιτών και αυτό που οφείλω να σας πω είναι ότι μετά το τέλος των παρεμβάσεων η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη. Διαρκώς προστίθενται καινούργια λεωφορεία, καθώς και ο δυτικός προαστιακός. Θα υπάρξει και μια δεύτερη διακοπή του μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία θα γίνει με τον νέο χρόνο, καθώς πρέπει να γίνουν όλες οι πιστοποιήσεις των νέων συστημάτων».

Έπειτα ο κ. Ταχιάος μίλησε για έργο του Flyover, τονίζοντας πως θα κατεδαφιστεί η μία από τις δίδυμες γέφυρες του Πανοράματος και θα υπάρξουν αλλαγές στην χωρητικότητα της οδού. «Θα υπάρξει καθαίρεση της μιας από τις δίδυμες γέφυρες του Πανοράματος. Ουσιαστικά θα αλλάξει η χωρητικότητα της οδού, θα υπάρχουν δύο λωρίδες ανερχόμενες και μια λωρίδα κατερχόμενη και την ίδια ώρα θα εκτελούνται τα έργα. Πρέπει να αντιληφθούμε σε αυτή την πόλη ότι η ομάδα του υπουργείου Υποδομών είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στα έργα της Θεσσαλονίκης», κατέληξε στις δηλώσεις του.

Τέλος, στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των Δήμων, της Τροχαίας, του ΟΑΣΘ, της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. καθώς και εκπρόσωποι της κατασκευάστριας κοινοπραξίας του Flyover.