Θάνος Πλεύρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Γιατί άργησε 10 μήνες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;”

Σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε ο Θάνος Πλεύρης αναφορικά με την τμηματική αποστολή δικογραφιών.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ έκανε λόγο για καθυστέρηση 10 μηνών στην αποστολή της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζοντας παράλληλα ότι «σεβόμαστε τους θεσμούς», αλλά «αυτοί κρίνονται».

Ο Θ. Πλεύρης, κάνοντας λόγο για επιλεκτική διαδικασία στης Ευρωπαϊκής Eισαγγελίας,﻿ εξέφρασε ερωτήματα σχετικά με ενδεχόμενο «πλημμελούς δουλειάς».

«Δεν ξέρω εάν παίζει πολιτικό παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά είναι προβληματική η επιλογή της να στέλνει τμηματικά» τη δικογραφία, σημείωσε ο Θάνος Πλεύρης και πρόσθεσε:

«Αντί να δούμε συνολικά μια υπόθεση, γίνεται μια επιλογή τμηματική, ώστε να παράγει πολιτικά δεδομένα. Αυτό δημιουργεί προβληματισμό στο πολιτικό σκηνικό».

«Δεν θα πολιτικοποιήσουμε το ενδιαφέρον του βουλευτή», τόνισε ο Θ. Πλεύρης αναφορικά με τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πρόσθεσε ότι σύμφωνα με αυτούς «δεν βλέπω βουλευτές να ζητούν παράνομα πράγματα».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος ο υπουργός σημείωσε ότι με βάση διαλόγους της δικογραφίας «γίνονται εικασίες ότι ο βουλευτής γνωρίζει το παράνομο».

Τέλος, ο ίδιος σε άλλο σημείο της συνέντευξης, κληθείς να απαντήσει σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επικαλούμενος δηλώσεις του πρωθυπουργού ξεκαθάρισε ότι αυτή η συζήτηση τελειώνει.