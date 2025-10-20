MENOY

Τετ α τετ του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

THESTIVAL TEAM

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στην έδρα της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Τον υπουργό συνόδευε η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένεια Καναρά.

Η επίσκεψη του κ. Πιερρακάκη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από σειρά υψηλού επιπέδου επαφών στην Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στην ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στις θερμές συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέλη του Κογκρέσου και ανώτερα στελέχη της αμερικανικής διοίκησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής παραμένει στο σύνολο της έτοιμη να λειτουργήσει ως γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τελευταία συνάντηση των δύο πλευρών είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, όταν ο Αρχιεπίσκοπος είχε επισκεφθεί τον κ. Πιερρακάκη κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Παιδείας. Ολοκληρώνοντας τη συνάντησή τους, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συνεχάρη τον Έλληνα υπουργό για την επιτυχημένη επίσκεψή του στις ΗΠΑ και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του.

