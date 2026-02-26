MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γκιουλέκα με τον πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη – Τι συζήτησαν

|
THESTIVAL TEAM

Συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Τζέρι Ισμαήλ είχε σήμερα το μεσημέρι στο Διοικητήριο ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της Βορείου Ελλάδος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επίσης, στην πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου στη Σόφια που διοργάνωσε το ΥΜΑΘ με επικεφαλής τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κ. Γκιουλέκα με μεγάλη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων και των δυο χωρών. Στο κλιμάκιο αυτό συμμετείχαν εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων (ΣΒΕ, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΕΕΘ, ΣΕΤΠΕ κ.α.), των τριών λιμανιών, των πέντε ΑΕΙ και των τριών Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης, του Enterprise Greece, της ΔΕΘ Α.Ε., του Συνδέσμου Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Έβρου και πλήθους επιχειρήσεων από την Βόρεια Ελλάδα.

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί την απαρχή μιας ευρύτερης περιοδείας εξωστρέφειας σε βαλκανικές πρωτεύουσες, που έχει σε εξέλιξη το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών των φορέων και επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης με αντίστοιχους φορείς και επιχειρήσεις των γειτονικών βαλκανικών χωρών.

Επόμενος σταθμός της περιοδείας αυτής θα είναι το Βελιγράδι στα τέλη Μαρτίου και θα ακολουθήσει το Βουκουρέστι.

Κώστας Γκιουλέκας Πρόξενος ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

