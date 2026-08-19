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Ηρακλής: Έφυγε από τη ζωή ο Θεόφιλος Πατέλης – Το “αντίο” της ΠΑΕ

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Μέσα από ανακοίνωση της η ΠΑΕ Ηρακλής έκανε γνωστό πως ο Θεόφιλος Πατέλης «έφυγε» από τη ζωή, με τον εκλιπών να έχει υπηρετήσει τους Θεσσαλονικείς από πολλές θέσεις, καθώς υπήρξε μέλος των διοικήσεων τόσο του Γυμναστικού Συλλόγου όσο και της ΠΑΕ.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΠΑΕ Ηρακλής:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Θεόφιλου Πατέλη, ο οποίος υπηρέτησε τον ΗΡΑΚΛΗ από θέσεις ευθύνης, έχοντας διατελέσει μέλος των διοικήσεων τόσο του Γυμναστικού Συλλόγου όσο και της ΠΑΕ.

Η προσφορά και η παρουσία του στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ θα μείνουν στη μνήμη όλων μας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Θεόφιλε».

Ηρακλής

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