ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

Στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών, στην Αίγυπτο, θα παραστεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αύριο, Σάββατο ο κ. Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum).

Την Κυριακή ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.

