“Σημασία στην πολιτική έχουν μόνο τα έργα”: Η ανάρτηση Γεωργιάδη για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και η απάντηση σε Καρυστιανού για το debate

Στη συμφωνία που υπέγραψαν, χθες, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας της ONEX με τη Νότια Κορέα, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που «εκτοξεύει τα ναυπηγεία μας παγκοσμίως».

Όπως σημείωσε, όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα ναυπηγεία ήταν ανενεργά, με εργαζομένους απλήρωτους επί χρόνια, ενώ -όπως υποστηρίζει- τα παρέδωσε σε πλήρη λειτουργία, με τις θέσεις εργασίας αποκατεστημένες.

Στην ίδια ανάρτηση απάντησε σε επικρίσεις που δέχθηκε από την Μαρία Καρυστιανού, η οποία τον χαρακτήρισε «ανίκανο υπουργό» και τον προκάλεσε σε debate για την Υγεία.

Ο κ. Γεωργιάδης αντέτεινε ότι η πολιτική κρίνεται από τα αποτελέσματα και όχι από τον «θόρυβο», επισημαίνοντας πως είναι «άνθρωπος του διαλόγου» και ότι δεν απορρίπτει δημόσια συζήτηση, απορρίπτοντας ταυτόχρονα κάθε μορφή βίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Χθες τα Ναυπηγεία Ελευσίνος της

@ONEXShipyards

τα Ναυπηγεία που όταν ανέλαβα Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ήταν νεκρά, οι εργάτες απλήρωτοι για χρόνια και απελπισμένοι και που όλοι τα είχαν ξεγραμμένα και που όταν έφυγα τα παρέδωσα ζωντανά, να λειτουργούν και τους εργάτες να έχουν πάλι δουλειά και αξιοπρέπεια, αυτά τα Ναυπηγεία υπέγραψαν μία τεράστια συμφωνία με τη Νότια Κορέα που εκτοξεύουν τα ναυπηγεία μας παγκοσμίως. Ενα μικρό θαύμα που κανείς δεν περίμενε έγινε εκεί. Και η

@mkaristianou

επέλεξε αυτή την ίδια χθεσινή ημέρα για να χαρακτηρίσει ανίκανο Υπουργό που δεν έχω κάνει τίποτε ούτε στο Ανάπτυξης, ούτε στο Υγείας και μάλιστα με προκάλεσε σε debate για την Υγεία που «την ξέρει»…αντί άλλης απάντησης ανεβάζω τι είπε ένας από τους εργάτες των ναυπηγείων Ελευσίνος εκεί που με την δουλειά μου τους έδωσα πάλι αξιοπρέπεια στην ζωή τους και στην Ελλάδα μας πάλι την ναυπηγική της βιομηχανία πίσω. Διότι τελικά το τί λέει κάποιος και πόσο θόρυβο κάνει ή δεν κάνει δεν έχει σημασία, σημασία στην πολιτική έχει μόνον το τί επιτυγχάνει….

Υγ: πρόταση σε debate σε μένα που δεν έχει γίνει δεκτή δεν δύναται να υπάρξει είμαι άνθρωπος του Διαλόγου γί´αυτό μισώ την βία»