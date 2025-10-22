Σειρά συναντήσεων Μπεκίρη – Παπαγεωργίου με φορείς της Υγείας και της Κοινωνίας Πολιτών

Σειρά επαφών με φορείς της Υγείας και της Κοινωνίας Πολιτών πραγματοποίησε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου ο Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Μακεδονία, Μιχάλης Μπεκίρης, παρουσία του Συντονιστή του Γραφείου, Γιάννη Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο κ. Μπεκίρης συναντήθηκε με τους Διοικητές της 3ης και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Δημήτρη Τσαλικάκη και Παναγιώτη Μπογιατζίδη, αντίστοιχα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων, η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, η βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και οι αναπτυξιακές προοπτικές των υγειονομικών δομών της περιοχής.

Ακολούθως, ο κ. Μπεκίρης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Νεοπλασματικών Νοσημάτων Βορείου Ελλάδος «Λάμψη», Δημήτρη Σανδάλη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη βελτίωση της φροντίδας και υποστήριξης των παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες, καθώς και στην ενίσχυση των δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης. Η σειρά επαφών ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΚΑΒ στην Πυλαία. Τον κ. Μπεκίρη υποδέχθηκε ο Διευθυντής του Παραρτήματος, Δημήτρης Κουρτίδης, ο οποίος τον ενημέρωσε για τη λειτουργία του Επιχειρησιακού Κέντρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας, ανανέωσης εξοπλισμού και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.