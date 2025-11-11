Σδούκου: Οι πληρωμές προς τους αγρότες θα προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό

Οι πληρωμές προς τους αγρότες θα πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό, τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Μιλώντας στο Mega News επισήμανε πως «τα χρήματα υπάρχουν και είναι πλήρως εξασφαλισμένα» και πρόσθεσε: «Κατανοούμε και συμμεριζόμαστε την αγωνία των αγροτών για τις καθυστερήσεις, όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα πληρωθούν. Το έχει ξεκαθαρίσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ έχει τοποθετηθεί και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης», ανέφερε η κ. Σδούκου.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, σημείωσε ότι «το σχέδιο δράσης έχει ήδη κατατεθεί στις Βρυξέλλες και αναμένεται η ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ξεκλειδώσει η διαδικασία».

«Το ζήτημα δεν είναι αν θα γίνουν οι πληρωμές, αλλά πότε. Υπήρξαν καθυστερήσεις γιατί έπρεπε να προηγηθούν κάποια τεχνικά βήματα και συνεννοήσεις με τις Βρυξέλλες. Αυτά έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί και είναι ζήτημα λίγου χρόνου να προχωρήσουμε», πρόσθεσε, επεξηγώντας ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε ελέγχους που προηγούνται κάθε πληρωμής, καθώς αυτοί διασφαλίζουν ότι πλέον θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη στην κατανομή των Ευρωπαϊκών πόρων.

Η κ. Σδούκου τόνισε ακόμη ότι «η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο νέο καθεστώς πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ είναι μια δύσκολη, αλλά αναγκαία μεταρρύθμιση με πολλές τεχνικές προκλήσεις», προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά ώστε οι πληρωμές να γίνουν ομαλά».

Η εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, η οποία «βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, σε κάθε νομό και περιφέρεια της χώρας», ενώ συμπλήρωσε: «Η κυβέρνηση εκπονεί τοπικά σχέδια ανάπτυξης με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής. Επισκέπτεται, ακούει και λύνει προβλήματα στην πράξη».

Με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ροδόπη, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση δίνει έμφαση στις περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικές και αναπτυξιακές προκλήσεις».

«Ο πρωθυπουργός πηγαίνει στην περιφέρεια για να δείξει έμπρακτα ότι το κυβερνητικό έργο προχωρά. Η ανάπτυξη της περιφέρειας δεν είναι σύνθημα, είναι πράξη», τόνισε η κ. Σδούκου.

Αναφερόμενη στο σχέδιο αναδιοργάνωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων, η εκπρόσωπος Τύπου εξήγησε ότι «το νέο μοντέλο λειτουργίας περνά από την εξυπηρέτηση στο γκισέ, στην εξυπηρέτηση κατ’ οίκον».

Επιπλέον η κ. Σδούκου σημείωσε ότι: «Δεν αλλάζει τίποτα για τον πολίτη ως προς την δυνατότητα εξυπηρέτησής του. Αντιθέτως, η εξυπηρέτηση μεταφέρεται στο σπίτι, πιο άμεσα και αποτελεσματικά», ενώ επισήμανε την ανάγκη διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες: «Η διοίκηση των ΕΛΤΑ πρέπει να βγει έξω, να ενημερώσει, να εξηγήσει πώς θα λειτουργήσει το νέο μοντέλο, γιατί είναι καλύτερο και πώς θα διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Να ακούσει τις αγωνίες τους».

Σημείωσε τέλος, ότι «το νέο μοντέλο θα κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα των ανθρώπων και ταυτόχρονα θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ στο μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ