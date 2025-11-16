MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: Αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε αντιπροσωπεία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης δήλωσε: «52 χρόνια μετά την εξέγερση των νέων στο Πολυτεχνείο, η παρουσία της νέας γενιάς, σήμερα εδώ, δείχνει ότι οι Έλληνες θυμούνται, μαθαίνουν από την ιστορία και υπερασπίζονται τα αιτήματα για “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία”».

«Η χούντα, απέναντι στην οποία εξεγέρθηκαν χιλιάδες νέοι το 1973, στοίχισε στον ελληνισμό την μισή Κύπρο, φυλάκισε, βασάνισε και εξαθλίωσε ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή πίστευαν στην Δημοκρατία», πρόσθεσε ο κ. Χρηστίδης.

Τόνισε ότι είναι «υποχρέωση όλων μας, να τιμούμε το παρελθόν, αλλά κυρίως να αγωνιζόμαστε για το αύριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική πρόοδο και ειρήνη».

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι βουλευτές: Δημήτρης Μάντζος, Ράνια Θρασκιά, Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Πολυτεχνείο

