MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Η χώρα, για άλλη μια φορά, αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά και της κυβερνητικής ανικανότητας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η χώρα, για άλλη μια φορά, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά και της κυβερνητικής ανικανότητας», σχολιάζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους για τα πλημμυρικά φαινόμενα σε Ήπειρο, Κέρκυρα και δυτική Ελλάδα, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πουλάς και ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλης Χάλαρης.

Αναφέρουν ότι «από την Ήπειρο μέχρι την Κέρκυρα, δρόμοι κόβονται, σπίτια πλημμυρίζουν, υποδομές καταρρέουν» και «η κυβέρνηση, πιστή στη συνήθη τακτική της, περιορίζεται σε “112” και δηλώσεις “ετοιμότητας”, ενώ η πρόληψη απουσιάζει». Υποστηρίζουν ότι «η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την Πολιτική Προστασία ως σκηνή επικοινωνίας, όχι ως θεσμό πρόληψης και σχεδιασμού». Οι χάρτες πλημμυρικού κινδύνου μένουν στα συρτάρια. Τα έργα καθυστερούν. Η γνώση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων αγνοείται. Η φύση όμως δεν περιμένει δελτία τύπου», αναφέρουν.

Τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή τα γεγονότα, με το σύνολο του στελεχιακού του δυναμικού σε Ήπειρο, Κέρκυρα, Δυτική Ελλάδα και Αττική, σε συνεχή επικοινωνία με την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες. Σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ «επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά» ό,τι επισημαίνουν εδώ και χρόνια, δηλαδή ότι «η Ελλάδα χρειάζεται κράτος πρόληψης, όχι κράτος αποζημιώσεων», ότι «χρειάζεται θεσμική ανθεκτικότητα, όχι κυβερνητική διαχείριση κρίσεων με drone και κάμερες». Σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει «ένα νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, βασισμένο στη γνώση, τη χαρτογράφηση κινδύνου και τον σεβασμό στον πολίτη».

«Γιατί η ασφάλεια των ανθρώπων δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι υποχρέωση του κράτους. Η Πολιτική Προστασία δεν είναι hashtag. Είναι πολιτική ευθύνη και το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να τη φέρει εκεί όπου ανήκει, στην υπηρεσία της ζωής, της ανθεκτικότητας και της Δημοκρατίας», αναφέρουν καταληκτικά.

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ιωαννιτών, Γ. Καραϊσκάκη και Πωγωνίου

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Σωτήρης Τζεβελέκος για Ρένα Βλαχοπούλου: “Της χρωστάω, τη σεβόμουν πάρα πολύ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διώροφο σπίτι – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κρήτη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Καργάκηδων στη φυλακή της Αλικαρνασσού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας: Η τελευταία προδημοσίευση από το βιβλίο “Ιθάκη” – Την Δευτέρα η κυκλοφορία του – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων