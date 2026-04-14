ΠΑΣΟΚ: Η ταλαιπωρία στην Εγνατία Οδό είναι ζήτημα σχεδιασμού και διαφάνειας και όχι “τεχνικό ζήτημα”

Με σκληρή γλώσσα σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ τις ουρές χιλιομέτρων που σχηματίστηκαν χθες στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Πολυμύλου, εξαπολύοντας τα πυρά της κατά της κυβέρνησης και αφήνοντας αιχμές για την νέα εταιρεία στην οποία παραχωρήθηκε η διαχείριση του αυτοκινητόδρομου.

Στην ανακοίνωσή του Τομέα Υποδομών ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Υποδομών – Μεταφορών Αναστάσιου Νικολαΐδη, αναφέρονται τα εξής:

Η πρωτοφανής ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα κατά την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, φέρνει ξανά στην επιφάνεια σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι παρεμβάσεις στον οδικό άξονα.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη αναδείξει πρόσφατα το θέμα στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση, θέτοντας τα κρίσιμα ερωτήματα: γιατί μονοδρομήθηκαν ταυτόχρονα πολλές σήραγγες και εκτεταμένα τμήματα του άξονα, αντί να υπάρξει σταδιακός σχεδιασμός ανά τμήμα και ανά σήραγγα, ώστε να περιοριστεί η όχληση;

Το ίδιο εύλογο είναι και το ερώτημα γιατί όλα αυτά προέκυψαν αμέσως μετά την έναρξη της παραχώρησης. Αν πράγματι υπήρχε τόσο επείγουσα ανάγκη για μαζικές παρεμβάσεις και τόσο εκτεταμένους περιορισμούς, τότε η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει με σαφήνεια τι ίσχυε έως τότε για την ασφάλεια και τη λειτουργία του δρόμου.

Ποια ακριβώς έργα καλύπτονται από τα 180 εκατ. ευρώ που έχουν δεσμευθεί για τις σχετικές παρεμβάσεις; Και γιατί δεν έχουν δοθεί πλήρως τα κρίσιμα τεχνικά παραρτήματα της σύμβασης, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και πραγματική διαφάνεια;

Δυστυχώς, ουσιαστικές απαντήσεις δεν δόθηκαν.

Όσο η κυβέρνηση αποφεύγει να εξηγήσει γιατί επιτρέπει στον παραχωρησιούχο μαζικές μονοδρομήσεις αντί ενός τμηματικού σχεδιασμού, τόσο ενισχύονται τα ερωτήματα για το πραγματικό κόστος, για τη διαχείριση των 180 εκατ. ευρώ και για το αν τελικά δημιουργούνται συνθήκες πρόσθετων επιβαρύνσεων εις βάρος του Δημοσίου.

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό το μείζον θέμα της διαφάνειας. Χωρίς την πλήρη δημοσιοποίηση των κρίσιμων τεχνικών παραρτημάτων της σύμβασης, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος ούτε για το τεχνικό αντικείμενο ούτε για το πραγματικό οικονομικό εύρος των παρεμβάσεων.

Η Βόρεια Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πεδίο πρόχειρων δοκιμών, ούτε οι πολίτες ως παθητικοί θεατές μιας κατάστασης που επιβαρύνει την καθημερινότητά τους, τις μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα και την περιφερειακή οικονομία.