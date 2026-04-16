Σε εξέλιξη το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης στη χώρα – Στις πιο επιβαρυμένες περιοχές η Μακεδονία – Δείτε χάρτη

Συνεχίζεται η επίδραση του φαινομένου μεταφοράς σκόνης στη χώρα, με τη σκόνη να έχει καλύψει το σύνολο της επικράτειας, όπως αναφέρει σε σχετική ενημέρωση ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub. Επιπλέον, όπως τονίζεται, το φαινόμενο είναι μέτριας έντασης και συνοδεύεται από νεφώσεις, περιορίζοντας την ηλιοφάνεια και δημιουργώντας ένα μουντό τοπίο.

Σύμφωνα με το AtmoHub, η ποιότητα του αέρα παραμένει υποβαθμισμένη στο σύνολο της χώρας, με τιμές που πλησιάζουν τα θεσμοθετημένα όρια και τοπικά τα ξεπερνούν οριακά.

Παράλληλα, αύριο Παρασκευή, αναμένονται λασποβροχές κυρίως στη νότια χώρα και συγκεκριμένα:

  • Στην Πελοπόννησο
  • Στην Κρήτη
  • Στις Κυκλάδες
  • Στα Δωδεκάνησα
  • και σποραδικά στη Μακεδονία

Από το Σάββατο το βράδυ αναμένεται σταδιακή ύφεση του επεισοδίου σκόνης. Μέχρι τότε, οι περιοχές που αναμένεται να είναι πιο επιβαρυμένες είναι:

  • Η Κρήτη
  • Τα Δωδεκάνησα
  • Οι Κυκλάδες
  • Τα Επτάνησα
  • Η Ήπειρος
  • Η Μακεδονία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Τα σκάνδαλα δεν κρύβονται – Ο λαός δεν είναι αφελής

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Έκτακτη διακοπή νερού σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 35 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο επιζών από το Άουσβιτς, Χάιντς Κούνιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Κεφαλονιά: “Η Μυρτώ γνώρισε τον έναν από το Facebook, της κολλούσαν αλλά δεν ενέδιδε” λέει ο πατέρας της 19χρονης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Λιάνα Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: Καταλαβαίνω τι είναι να πάθεις εγκεφαλικό από κακοήθη μανταλάκια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Δόμνα Μιχαηλίδου: Την Παρασκευή 24 Απριλίου ανοίγουν οι αιτήσεις για τις “Νταντάδες της Γειτονιάς”