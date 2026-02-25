Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τον Έβρο έργα υποδομής ύψους 30 εκατ. ευρώ για τον ποταμό

Με έμφαση στην επιτάχυνση έργων υποδομής στον Έβρο και στην ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων για την περιοχή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Τετάρτη πλημμυρόπληκτες ζώνες, τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων και αγροτικές περιοχές στις Φέρες, συνδέοντας την αποκατάσταση των ζημιών με έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την ανθεκτικότητα της περιοχής.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκε η ανάγκη υλοποίησης έργων που θα εξασφαλίσουν επαρκείς υδατικούς πόρους για την άρδευση, με φόντο τη συμφωνία με τη Βουλγαρία για εγγυημένες ποσότητες νερού σε ορίζοντα τετραετίας. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουν οι αναγκαίες υποδομές ώστε η περιοχή να μην εξαρτάται πλήρως από τις ροές του ποταμού κατά τους θερινούς μήνες.

Στο ίδιο πλαίσιο ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Έβρου, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός να διαμορφωθεί στα 30 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε, τα κονδύλια αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα για παρεμβάσεις τόσο άμεσου όσο και μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, σε μια περιοχή που έχει βρεθεί αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια με πυρκαγιές, πλημμύρες, ανομβρία και ζωονόσους.

«Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι και δεν θα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από τις ροές του ποταμού και από τις ορέξεις των φίλων μας. Να είμαστε ανεξάρτητοι.

Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα, τα έχουμε συζητήσει, συζητιούνται πολλές δεκαετίες, νομίζω τώρα έχει έρθει η ώρα να τα κάνουμε. Εμείς, κ. Περιφερειάρχα, θα προσθέσουμε και άλλα 10 εκατομμύρια, θα πάμε στα 30 εκατομμύρια για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Έβρου, ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία να παρέμβουμε και άμεσα και πιο μεσοπρόθεσμα» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την επίσκεψή του στις πληγείσες περιοχές του βόρειου Έβρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την κατάσταση από τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τους δημάρχους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, ενώ επανέλαβε ότι η αποκατάσταση των ζημιών θα προχωρήσει με τη συνδρομή του αρμόδιου υπουργείου.