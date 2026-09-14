MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου για το αίτημα άρσης ασυλίας του: “Καλωσορίζω τη διαδικασία – Έχει ως αντικείμενο μια συνήθη εργατική διαφορά”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο αίτημα για άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ευρωβουλευτή, ο οποίος με ανακοίνωση του γραφείου του, αναφέρει:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κινήσει την τυπική διαδικασία εξέτασης αιτήματος που έχει ως αντικείμενο μια συνήθη εργατική διαφορά. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία αυτή, και εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμά της. Καθώς το ζήτημα τελεί υπό νόμιμη εξέταση, δεν θα ήταν ορθό να προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

Νωρίτερα η Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία παρέπεμψε το θέμα στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, είχε σημειώσει σχετικά:

«Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα ζητήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων».

Νίκος Παπανδρέου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Λουιζιάνα: 47χρονος δολοφόνησε τέσσερα μέλη μιας οικογένειας – Του ξέφυγε ένας εξάχρονος που έτρεξε και ζήτησε βοήθεια

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Στον Άρειο Πάγο ο Πέτρος Φιλιππίδης για την αναίρεση της καταδίκης του για τις δύο απόπειρες βιασμού

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται η 5η Λευκή Νύχτα Λαγκαδά με μεγάλη συναυλία της Κλαυδίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Σδούκου: Η συζήτηση για την οικονομία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις διεθνείς εξελίξεις – Η κυβέρνηση πράττει τα δέοντα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 λεπτά πριν

Φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν 7 εναέρια μέσα

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

5 τροφές που ενισχύουν τα μαλλιά