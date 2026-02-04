MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Μηταράκης: Πρέπει να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές και την παράνομη μετανάστευση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης αναφέρει σχετικά με το χθεσινό περιστατικό στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες:

«Θλίψη για το χθεσινό τραγικό περιστατικό στη Χίο και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές και την παράνομη μετανάστευση, που βάζουν ανθρώπους σε κίνδυνο για οικονομικά οφέλη.

Συγχαρητήρια στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή που καθημερινά προστατεύει τα σύνορά μας και διασώζει ανθρώπους.

Συγχαρητήρια σε όλο το σύστημα υγείας (νοσοκομείο, ιατροί, νοσηλευτές, ΕΚΑΒ) και όλους όσοι συνέβαλαν για τη διάσωση και περίθαλψη των επιβαινόντων».

Νότης Μηταράκης

