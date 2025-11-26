Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: “Συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση”

Εκτενή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ιστορική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί».

Μιλώντας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όσα ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς.

«Είναι μία συμφωνία που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας, θέτοντας κανόνες στην αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια στον εργαζόμενο, σταθερότητα στον εργοδότη.

Και νομίζω είναι πράγματι εντυπωσιακό -ας το κρατήσουμε αυτό-, για πρώτη φορά είδαμε υπουργό μίας κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, συνεπικουρούμενη και από τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, να συνεργάζονται, να συμφωνούν εργαζόμενοι και εργοδότες και να καταλήγουν σε μία συμφωνία η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, επαναφέροντας την πλήρη μετενέργεια. Κυρίως, όμως, υπηρετώντας από κοινού την κοινωνική συνοχή. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα, την οποία είδαμε σήμερα, τα λέει τελικά όλα για την κυβέρνησή μας», είπε ο πρωθυπουργός για την ιστορική συμφωνία.

Παράλληλα κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε το όραμά του επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η Ελλάδα να μετατραπεί σε νούμερο ένα τουριστικό προορισμό στον κόσμο.