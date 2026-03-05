MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση Άδωνι Γεωργιάδη σε Λαζόπουλο: “Φοβάμαι για εμένα και την οικογένειά μου”

THESTIVAL TEAM

Μήνυση και αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου καταθέτει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τα όσα ο κωμικός είπε για εκείνον στη χθεσινή του εκμπομπή.

Ο υπουργός Υγείας τονίζει ότι ο Λάκης Λαζόπουλος «εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου» εκτιμώντας ότι «ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής». Συμπληρώνει σε ότι η επίθεση Λαζόπουλου εναντίον του «προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη».

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε επίσης ότι καταθέτει αγωγή και κατά του υπευθύνου για την μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή «Αλ Τσαντίρη news» που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό
@MegaTvOfficial ο @LakLazopoulos μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ Η επίθεση αυτή κατά την γνώμη μου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής, που ως Δημόσιο πρόσωπο οφείλω να δέχομαι και προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη.

Καταφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του κ. Λαζόπουλου και αγωγή κατά του υπευθύνου για την μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. Επίσης καταθέτω καταγγελία στο ΕΣΡ το μόνον αρμόδιο θεσμικό όργανο για να προστατεύσει το κοινό από τέτοιου μεγέθους χυδαιότητες κατά του τηλεοπτικού σταθμού και του παρουσιαστή του. Λυπούμαι ειλικρινά διότι αναγκάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο, καθώς αν και ως πρόσωπο δέχομαι την σκληρότερη δημόσια κριτική, γενικά αποφεύγω τα δικαστήρια, σεβόμενος την Ελευθερία του Λόγου και της Κριτικής, αλλά εδώ πλέον δεν μου έμεινε κανένα απολύτως άλλο περιθώριο.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Δείτε το βίντεο με τα όσα είπε στην εκπομπή του ο Λάκης Λαζόπουλος: 

Άδωνις Γεωργιάδης Λάκης Λαζόπουλος

