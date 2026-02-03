Μεταναστευτικό: Στη Βουλή η τροπολογία για τις δύο προσωρινές δομές στην Κρήτη

Εντός της ημέρας αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή για τη δημιουργία δύο προσωρινών δομών στην Κρήτη, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση, η επεξεργασία του οποίου ολοκληρώνεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τα κόμματα ότι αυτή η ρύθμιση για το μεταναστευτικό θα αφορά στη σύσταση των δομών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στην Ολομέλεια.

Όπως διευκρίνισε, η ίδρυση δομής προϋποθέτει σήμερα Προεδρικό Διάταγμα, διαδικασία που –όπως σημείωσε– συχνά καθυστερεί. Με την προτεινόμενη τροπολογία για το μεταναστευτικό, σε «εξαιρετικές περιπτώσεις» η σύσταση προσωρινών δομών θα μπορεί να γίνεται με υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, πρόκειται για δύο προσωρινούς χώρους που θα φιλοξενούν μετανάστες σε Ηράκλειο και Χανιά στην Κρήτη.

Στις δομές αυτές θα είναι δυνατή η διαδικασία της αρχικής φιλοξενίας και ο διαχωρισμός των αφιχθέντων. Όσοι κριθεί ότι έχουν «προσφυγικό προφίλ» θα ακολουθούν τη διαδικασία ασύλου και, στη συνέχεια, τη μεταφορά τους, ενώ για όσους δεν έχουν «μη προσφυγικό προφίλ» –κατά τις διατάξεις του νέου νόμου που προβλέπεται να εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο– θα προβλέπεται μεταφορά σε χώρους κράτησης, ώστε μετά την απόρριψη του ασύλου να κινείται η διαδικασία επιστροφής.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σημείωσε ότι αυτοί οι δύο χώροι είναι απαραίτητοι και επανέλαβε τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία εισήλθαν από το κανάλι της Λιβύης σχεδόν 20.000 άτομα. «Από αυτούς, 7.300 ήταν από το Σουδάν, δηλαδή μία χώρα που έχει έρεισμα, ώστε να θέσουν θέμα ασύλου το οποίο θα εξεταστεί». Αντίστοιχος πληθυσμός, όμως, δηλαδή 7.300 άτομα, ήταν από την Αίγυπτο και 3.500 από το Μπαγκλαντές, που, όπως τόνισε, δεν δικαιολογούν άσυλο και επομένως εκεί η διαδικασία θα είναι η κράτηση, η εξέταση του ασύλου και η επιστροφή.

Όπως επεσήμανε, με βάση το Σύμφωνο Μετανάστευσης που θα εφαρμόζεται από τον Ιούνιο, η χώρα έχει πολύ αυστηρές δεσμεύσεις, ως χώρα πρώτης υποδοχής. Θα πρέπει η διαδικασία της ταυτοποίησης και της κρίσης ασύλου να γίνεται σε ασφυκτικό χρονικό διάστημα 12 εβδομάδων και συνεπώς είναι απαραίτητο όταν υπάρχει μεγάλη ροή να υπάρχουν και οι αναγκαίοι χώροι για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Στην τροπολογία θα ορίζεται και η δυνατότητα να μη δίνονται μόνο στους δήμους που πλήττονται από το μεταναστευτικό αντισταθμιστικά αλλά και στην περιφέρεια, βάσει των πιέσεων που δέχεται από το μεταναστευτικό.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ενημέρωσε, επίσης, τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι ενδεχομένως να υπάρξει και διάταξη «για μια πιο εύκολη δΙαδικασία υπαγωγής ασυνόδευτων ανηλίκων σε καθεστώς επιτροπείας, κατά τρόπο ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία». Σε σχέση με τις τιθέμενες διατάξεις, ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι θα επιφέρει βελτιωτικές τροποποιήσεις, στη βάση παρατηρήσεων που έχουν γίνει.