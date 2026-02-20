Μέγαρο Μαξίμου: Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην ΕΕ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, τον πτέραρχο Αλέξους Γκρίνκεβιτς.

Ο πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς βρέθηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο περιοδείας του σε πρωτεύουσες-συμμάχους του ΝΑΤΟ, με προγραμματισμένες συναντήσεις με τον υπουργό Άμυνας της Ελλάδας και τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ. Στο πρόγραμμά του ενδέχεται να περιλαμβάνονται και επιθεωρήσεις σε στρατιωτικές βάσεις, όπως στη Σούδα ή στη Λάρισα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκε η σημαντική και συνεπής συνεισφορά της Ελλάδας στη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας, καθώς η χώρα μας τηρούσε τη συμμαχική δέσμευση περί αμυντικών δαπανών ύψους 2% του ΑΕΠ και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ενώ σήμερα δαπανά άνω του 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα.

Η παρουσία του Γκρίνκεβιτς στην Αθήνα και οι συναντήσεις του με τον πρωθυπουργό και με ανώτατους Έλληνες αξιωματούχους, υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα, ιδίως στον τομέα της άμυνας.

Νωρίτερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μοράν, στο Μέγαρο Μαξίμου.