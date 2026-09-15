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Μαρινάκης: Η κυβέρνηση έχει εφεδρείες για το 2026 – Τον Οκτώβριο η αξιολόγηση για νέα στήριξη

Intime
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«Παράθυρο» για πρόσθετη στήριξη των πολιτών μέσα στο 2026 άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες για το 2026, οι οποίες θα αξιολογηθούν εκ νέου με βάση την πορεία των τιμών της ενέργειας.

«Η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026. Θα αξιολογηθούν για τον Οκτώβριο τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας για να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε, παράλληλα, ότι η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο, καθώς πρόκειται, όπως είπε, για φαινόμενο με παγκόσμια και ευρωπαϊκή διάσταση.

Όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις της νέας πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία αποτελούν αυτή τη στιγμή το «νούμερο ένα» θέμα συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παύλος Μαρινάκης

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