Κουτσούμπας: Πότε υπήρξε ασφαλής η Ελλάδα από την παρέμβαση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ;

Για όλα τα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκπομπή του ERTnews, σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, τις υπογραφές με την αμερικανική κυβέρνηση για τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, το διπλό φονικό στην Κρήτη και τα μέτρα για την οπλοκατοχή, καθώς και τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Κουτσούμπας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη νέα συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση, που, όπως είπε, μετατρέπει την Ελλάδα σε «κόμβο μεταφοράς του πανάκριβου αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη».

«Επειδή βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη εποχή, όπου οξύνονται οι ανταγωνισμοί και συγκρούονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, πιστεύω ότι οι πανηγυρισμοί που γίνονται εκ μέρους της κυβέρνησης και ορισμένων άλλων κομμάτων θα πρέπει να μετριαστούν. Η Ελλάδα, ενεργειακός κόμβος του αμερικανικού LNG, θα έχει πολλά αρνητικά αποτελέσματα για τα λαϊκά στρώματα, αλλά και για ζητήματα κυριαρχίας και υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τα παραδείγματα Ουκρανίας, Συρίας και Λιβύης πρέπει να μας προβληματίσουν»

Ο ΓΓ του ΚΚΕ συνέδεσε τη συζήτηση για τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου με τα γεωπολιτικά παραδείγματα άλλων χωρών:

«Πάρα πολλοί πανηγύριζαν παλιότερα –θυμόμαστε όλοι– για την Ουκρανία, επειδή ήταν μεγάλος ενεργειακός κόμβος. Το αποτέλεσμα ήταν επεμβάσεις, πραξικοπήματα, εμφύλιοι και τελικά ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Το ίδιο συνέβη και με τη Συρία και τη Λιβύη. Από αυτή τη σκοπιά πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι», τόνισε.