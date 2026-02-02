Κοντογεώργης: Η συνταγματική αναθεώρηση υπερβαίνει την κομματική σκοπιμότητα

Στην έναρξη της δημόσιας συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως αυτή σηματοδοτήθηκε από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού επικεντρώθηκε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

«Η συνταγματική αναθεώρηση υπερβαίνει την κομματική σκοπιμότητα και μας οδηγεί στον πυρήνα της δημοκρατίας», δήλωσε ο υφυπουργός, ενώ υπογράμμισε ότι η αναθεώρηση αποτελεί δυνατότητα, ευκαιρία και πρόκληση για το σύνολο του πολιτικού κόσμου «ή τουλάχιστον για αυτούς που ανήκουν στο μέτωπο της λογικής». Η κυβέρνηση, κατά τον υφυπουργό, επιδεικνύει προσήλωση στα θεσμικά ζητήματα. «Δεν είναι κανείς αλάθητος […], ούτε η κυβέρνηση οχυρώνεται πίσω από μία λογική αλάθητου. Όπου διαπιστώνουμε ζητήματα, θα πρέπει να παρεμβαίνουμε για να τα διορθώνουμε».

Ο Θ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι υπάρχει η ανάγκη θεσμικού εκσυγχρονισμού: «Είναι η ώρα τώρα, παρά τις δυσκολίες, παρά το γεγονός ότι κάποιοι επιχειρούν την ένδεια προτάσεων να την καλύψουν κάτω από ένα σύννεφο τοξικότητας, να συζητήσουμε με απλό και ουσιαστικό τρόπο για αυτά που ενδιαφέρουν τους πολίτες». Διαφορετικά, «έδαφος θα κερδίζουν οι εχθροί της Δημοκρατίας», είπε, αναφερόμενος τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μίας διακομματικής συνεργασίας, ο υφυπουργός δήλωσε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει την αυτοδυναμία όχι με μια αυταρέσκεια ότι “μόνο εμείς ξέρουμε και κανένας άλλος” αλλά γιατί ειδικά σε αυτό το περιβάλλον, η σταθερότητα εξασφαλίζει μια καλύτερη ανταπόκριση σε κρίσεις αλλά και ένα καλύτερο μέλλον. Οι πολίτες, όμως, θα καθορίσουν τους συσχετισμούς και ο πρωθυπουργός θα αξιοποιήσει, όπως ορίζει το Σύνταγμα, την διερευνητική εντολή. Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη».

Όπως διευκρίνισε, υπάρχει ένα εύρος θεμάτων, μεταξύ των οποίων και η συνταγματική αναθεώρηση, το εθνικό απολυτήριο, η περιφερειακή ανάπτυξη, ο πρωτογενής τομέας και το μέλλον του, για τα οποία τα κόμματα μπορούν να συζητήσουν. «Επί της αρχής πάντα θα πρέπει να επιδιώκουμε συναινέσεις. Όποτε παρουσιάζεται και μία θεσμική ευκαιρία – εν προκειμένω η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί μια κορυφαία τέτοια ευκαιρία – φαίνονται τα πεδία σύγκλισης», τόνισε. «Εγώ τι θέλω για την χώρα μου; Να υπάρχει σοβαρότητα, συνεννόηση, να μη ζήσουμε ξανά τις εποχές της τοξικότητας και του διαιρετικού λόγου», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

Η κυβέρνηση μπορεί να είναι συνεπής σε αυτά που υποσχέθηκε και να εγγυηθεί μία σταθερότητα για κάθε πολίτη και μια προοπτική για την χώρα. «Όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, ειδικά σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον και με τους κινδύνους που διατρέχει αυτήν τη στιγμή η δημοκρατία, θεωρώ ότι όσοι καταλαβαίνουν πρέπει να συνεννοηθούν», δήλωσε κλείνοντας.