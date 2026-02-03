MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας “Melania”

|
THESTIVAL TEAM

«Ήταν τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας “Melania” στο πλαίσιο της παγκόσμιας κυκλοφορίας της το Σαββατοκύριακο!», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Χ.

«Το εκπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ προσφέρει μια σπάνια ματιά πίσω από τα παρασκήνια στη ζωή και τη δημόσια δράση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ και φθάνει μέχρι την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου το 2025. Μια ταινία που πρέπει να δείτε», τόνισε και πρόσθεσε:

«Ευχαριστούμε τους υπέροχους φίλους και συνεργάτες μας που έκαναν αυτή την πρεμιέρα μια πραγματικά μαγική βραδιά».

Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν από το Εφετείο 17 άτομα για επεισόδια στα Βρασνά με αφορμή τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών σε ξενοδοχεία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

“Η Δούκισσα της Πλακεντίας” με την Μαρία Κίτσου έρχεται για τρεις παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Χρήστος Μενιδιάτης: Με ενδιαφέρει η πολιτική, εάν νιώσω ότι μπορώ να κάνω πράγματα θα το σκεφτώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Παμποντιακή Ομοσπονδία για Παρχαρίδη: “Η μνήμη και το έργο του θα παραμείνουν ζωντανά και θα εμπνέουν τις επόμενες γενιές”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα για τις μαίες, κακώς δημιουργείται ανησυχία

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Διαλειμματική νηστεία: Το κόλπο με το ρολόι που καίει το λίπος ενώ κοιμόμαστε!