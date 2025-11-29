Καρανίκας: Ο Τσίπρας θέλει να επιστρέψει, ας πρόσεχε με τον Βαρουφάκη, ο Λαφαζάνης ήταν ανιστόρητος

Ο Νίκος Καρανίκας σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, εμφανίστηκε συγκινημένος διαβάζοντας την «Ιθάκη», το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ σχολίασε με αφοπλιστική ειλικρίνεια τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού σε κορυφαία στελέχη της περιόδου 2015–2019 και τις κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις της εποχής.

Έχοντας μπροστά του το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, η ανάγνωση της «Ιθάκης» τον συγκίνησε ιδιαίτερα: «Είναι η ζωή του Αλέξη και είναι μέρος και δικό μου, όπως και άλλων».

Αναφερόμενος στην κριτική που ασκεί ο κ. Τσίπρας στον Γιάνη Βαρουφάκη —ότι λειτουργούσε περισσότερο ως celebrity παρά ως υπουργός Οικονομικών— ο κ. Καρανίκας σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ας πρόσεχε ο Τσίπρας. Δεν του είπε κανένας τίποτα;».

Στην ίδια γραμμή πρόσθεσε πως «όντως οι υπουργοί δεν είχαν σχέδιο», σημειώνοντας: «Καταλάβατε εσείς ότι είχαν;». Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «έχει ταπεραμέντο», προσθέτοντας: «Και εκεί δεν ήξερε ο Τσίπρας, και εκεί άργησε και εκεί την πάτησε. Η Ζωή καλά έκανε αυτά που έκανε γιατί ήταν ο εαυτός της».

Για τον Νίκο Παππά είπε πως «ήταν από τους καλύτερους. Λάθη δεν κάνουν οι νεκροί». Σχολιάζοντας τις αναφορές στον Πάνο Καμμένο και τη γνωστή φράση «εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ζέρβας», δήλωσε ότι τέτοιοι συμβολισμοί συμβαίνουν: «Οκ. Αυτά συμβαίνουν. Ειπώθηκαν, συμβολικά είναι. Ότι έχουμε την Αριστερά και τη Δεξιά και είναι μαζί. Κατά έναν τρόπο πόλεμος γινόταν τελικά. Μας έβαλαν από κάτω και μας βαράγανε».

Για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τη συνάντηση με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο κ. Καρανίκας τόνισε: «Το ’92 έληξε η Σοβιετική Ένωση. Τελεία. Την πήραν οι ολιγάρχες. Μιλάγαμε με εκπροσώπους ολιγαρχών. Ήταν ανιστόρητος και συναισθηματικά πωρωμένος όποιος είδε τον Πούτιν και τον είπε “σύντροφο”».

Ερωτώμενος γιατί πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε την «Ιθάκη», απάντησε: «Πρώτον επειδή θέλει να επιστρέψει, είναι μάρκετινγκ. Και έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάρκετινγκ. Του βγάζω το καπέλο. Τον έχω ζηλέψει στο σημείο του μάρκετινγκ».

Παρά το ότι διαβάζει το βιβλίο, αποκάλυψε πως πιθανότατα δεν θα τον ψηφίσει: «Δεν μιλιόμαστε», είπε, σημειώνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν του έστειλε καν το βιβλίο.