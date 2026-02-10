Καλλιάνος: “Συνεχίζω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής” – Απάντησε στα σενάρια αποχώρησης

Σαφή απάντηση σε σενάρια που τον θέλουν να αποχωρεί από την πολιτική σκηνή έδωσε ο μετεωρολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Καλλιάνος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι παραμένει ενεργός και στην πρώτη γραμμή της κοινοβουλευτικής δράσης.

Ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών αναφέρεται σε φήμες που διακινούνται το τελευταίο διάστημα και κάνουν λόγο για στροφή του στην ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του πορεία, διαψεύδοντάς τες κατηγορηματικά. «Απαντώ ξεκάθαρα ότι συνεχίζω στην πρώτη γραμμή, καθημερινά δίπλα στους πολίτες και στις ανάγκες της περιοχής που έχω την τιμή να εκπροσωπώ», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αναδρομή στην πολιτική του πορεία

Στην ανάρτησή του, ο Γιάννης Καλλιάνος κάνει αναδρομή στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι πριν από τις εκλογές του 2019 υπήρχαν αμφισβητήσεις σχετικά με την εκλογή του, τις οποίες διέψευσε με 20.000 σταυρούς προτίμησης και την είσοδό του στη Βουλή. Αντίστοιχα, πριν από τις εκλογές του 2023 είχαν κυκλοφορήσει σενάρια για ενδεχόμενη ενασχόλησή του με την αυτοδιοίκηση, ωστόσο η κοινωνία, όπως αναφέρει, ανανέωσε και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό του με περίπου 30.000 σταυρούς.

Μήνυμα προς τους πολίτες

Ο βουλευτής της ΝΔ τονίζει ότι απευθύνεται στους πολίτες και όχι σε όσους διακινούν φήμες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφάνειας και συνέπειας στη σχέση εμπιστοσύνης με το εκλογικό σώμα. «Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Είμαι επαγγελματίας που μπήκε στην πολιτική για να προσφέρει», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι εργάζεται αδιάκοπα επί 27 χρόνια και παραμένει ενεργός στην «πραγματική ζωή».

Παράλληλα, δηλώνει ότι στόχος του είναι να ακούει τα προβλήματα των πολιτών και να διεκδικεί λύσεις «με νηφαλιότητα και χωρίς κραυγές», τονίζοντας την ανάγκη ενότητας και όχι διχασμού.

«Τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι πολίτες»

Ο Γιάννης Καλλιάνος κλείνει την ανάρτησή του υπογραμμίζοντας ότι όσοι επενδύουν σε φήμες διαψεύδονται από την πραγματικότητα και ότι «τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι πολίτες», σημειώνοντας πως η εμπιστοσύνη τους τον τιμά και τον υποχρεώνει να συνεχίσει δυναμικά τη δράση του.