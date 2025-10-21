MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου: Δίνετε ασίστ στον κ. Μητσοτάκη και βάζει τρίποντα, δεν το καταλαβαίνετε; – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με αιχμηρό σχόλιο παρενέβη ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συζήτηση για την τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο κ. Κακλαμάνης απευθύνθηκε προς την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία προέβαινε σε συνεχείς παρεμβάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό τόση ώρα και βάζει τρίποντα. Δεν το καταλαβαίνετε;».

Ο πρωθυπουργός, παίρνοντας τον λόγο, σημείωσε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου «κατάφερε και έκανε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρακολούθημά της».

