Κακλαμάνης για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του '21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων το

«Το να συνεχίσουμε το έργο των ηρώων του 1821 με μνήμη και ευθύνη για μια ακόμη πιο ισχυρή Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα τους…». Αυτά τα λόγια περιλαμβάνονται στο μήνυμα του προέδρου της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, που γιορτάζει σήμερα η πατρίδα μας.

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια. Οι Έλληνες του 1821, με πίστη, θάρρος και αυταπάρνηση, απέδειξαν ότι η επιθυμία για ανεξαρτησία μπορεί να υπερβεί κάθε δυσκολία και αντίξοη συνθήκη. Οι θυσίες και οι αγώνες τους έβαλαν τα θεμέλια για τη δημιουργία του σημερινού ελληνικού κράτους και κυρίως καθόρισαν την πορεία του Έθνους μας» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Επισήμανε επίσης ότι «αυτή την εποχή ζούμε σε ένα περιβάλλον συνεχών διεθνών γεωπολιτικών και όχι μόνο προκλήσεων. Για αυτό τον λόγο το μήνυμα της Επανάστασης παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Ας αναλογιστούμε όλοι την ευθύνη μας απέναντι στην ιστορία και με γνώμονα την ενότητα να προασπιστούμε τις αξίες της πατρίδας μας. Το να συνεχίσουμε το έργο των ηρώων του 1821 με μνήμη και ευθύνη για μια ακόμη πιο ισχυρή Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα τους».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κ. Γκιουλέκας για 25η Μαρτίου: Το “Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή…” παραμένει ανεξίτηλο στη συλλογική μνήμη κάθε Έλληνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Νέες παρεμβάσεις στην αγορά αν χρειαστεί – Τα μέτρα για τα καύσιμα καλύπτουν τα τρία τέταρτα της κοινωνίας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ελεύθερος με όρους ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Άρης: Το εντυπωσιακό pyroshow από φίλους της ομάδας για τα γενέθλια του συλλόγου – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΕΘΝΙΚΑ 3 ώρες πριν

25η Μαρτίου: Συγκίνηση στην έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη – Δείτε βίντεο και φωτο