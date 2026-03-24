Κ. Γκιουλέκας για 25η Μαρτίου: Το “Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή…” παραμένει ανεξίτηλο στη συλλογική μνήμη κάθε Έλληνα

Το δικό του μήνυμα για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 έστειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Το μήνυμά του αναφέρει τα εξής:

«Τον Μάρτιο του 1821 οι πρόγονοί μας επέλεξαν να δώσουν τον Ιερό Αγώνα για την Ελευθερία αψηφώντας τους συσχετισμούς δυνάμεων, με την σπάθα ρίχτηκαν στη φωτιά και όχι μόνο κατάφεραν να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό αλλά κατόρθωσαν να γράψουν την ιστορία της εθνικής μας παλιγγενεσίας με χρυσά γράμματα στην παγκόσμια Ιστορία.

Σήμερα, δυο αιώνες μετά, και στις επώδυνες διεθνείς συνθήκες που βιώνουμε, όλοι εμείς οφείλουμε να τιμούμε την βαριά αλλά σπάνια και υπέροχη αυτή εθνική μας κληρονομιά ως κόρην οφθαλμού, υπεραμυνόμενοι την ασφάλεια του Ελληνισμού και διατηρώντας άσβεστη την εθνική ιστορική μνήμη και το υψηλό εθνικό φρόνημα.

Το «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή…» του εθναποστόλου Ρήγα Βελεστινλή ή Φεραίου, που αποτέλεσε το «Ευαγγέλιο» του εθνικού ξεσηκωμού του Γένους μας, παραμένει ανεξίτηλο στην προσωπική αλλά και τη συλλογική μνήμη κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδας απανταχού της γης και μας καλεί να δίνουμε καθημερινά με όλο και μεγαλύτερη ζέση τον ιερό αγώνα για μια Μακεδονία και Θράκη και για μια Ελλάδα συνολικότερα σύγχρονη αλλά και βασισμένη πάντοτε στις αξίες της Επανάστασης του ’21.

«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» με εθνική ομόνοια, ομοψυχία και αλληλεγγύη!

Χρόνια Πολλά και πάντοτε Ελεύθερα στην Ελλάδα μας

Χρόνια Πολλά και πάντοτε Ελεύθερα στη Μακεδονία μας

Χρόνια Πολλά και πάντοτε Ελεύθερα στη Θράκη μας

Χρόνια Πολλά και πάντοτε Ελεύθερα για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα

Χρόνια πολλά, χρόνια ειρηνικά, χρόνια ευλογημένα».