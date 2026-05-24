Χαλκιδική: Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, ηρωίνη, μεθαδόνη και χασίς
Συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ένας αλλοδαπός άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και από την κατοχή του κατασχέθηκε 1 συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 1 γραμμαρίου, το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο.
Από 2 οικίες που χρησιμοποιούσε σε περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν:
- 6 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 106 γραμμαρίων,
- 1 συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 1,5 γραμμαρίων,
- 1 φιαλίδιο που περιείχε μεθαδόνη, βάρους 26,6 γραμμαρίων,
- 2 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 5,9 γραμμαρίων,
- 1 συσκευασία με ηρωίνη, βάρους 1,4 γραμμαρίων,
- 3 συσκευασίες με κρυσταλλική αμφεταμίνη (MDMA), συνολικού βάρους 4,1 γραμμαρίων,
- 3 ναρκωτικά δισκία και
- 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής
