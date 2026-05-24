MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, ηρωίνη, μεθαδόνη και χασίς

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ένας αλλοδαπός άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και από την κατοχή του κατασχέθηκε 1 συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 1 γραμμαρίου, το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο.

Από 2 οικίες που χρησιμοποιούσε σε περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν:

  • 6 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 106 γραμμαρίων,
  • 1 συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 1,5 γραμμαρίων,
  • 1 φιαλίδιο που περιείχε μεθαδόνη, βάρους 26,6 γραμμαρίων,
  • 2 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 5,9 γραμμαρίων,
  • 1 συσκευασία με ηρωίνη, βάρους 1,4 γραμμαρίων,
  • 3 συσκευασίες με κρυσταλλική αμφεταμίνη (MDMA), συνολικού βάρους 4,1 γραμμαρίων,
  • 3 ναρκωτικά δισκία και
  • 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Άντζελα Δημητρίου: Έσωσα έναν άγνωστο άντρα από τη φυλακή λόγω χρεών και μετά τον έβαλα στην ΕΡΤ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης απαντούν στην Κοβέσι για την τροπολογία επιτάχυνσης δικών πολιτικών προσώπων: “Κανένας αιφνιδιασμός”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και εννιά τραυματίες σε επίθεση ρωσικού drone σε κηδεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 56 λεπτά πριν

Καρδίτσα: 45χρονος δρομέας κατέρρευσε και κατέληξε σε αγώνα δρόμου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ο Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματός του: “Το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Παρίστανε τον στρατιωτικό και έβαλε εξοπλισμό περιπολικού σε ΙΧ – Είχε ασύρματο συντονισμένο στην ΕΛΑΣ και χειροβομβίδα καπνού