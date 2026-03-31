Γεωργιάδης για τον μαθητή από τη Θεσσαλονίκη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης: “Τέλος στην ασυδοσία”

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας μαθητής από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρισκόταν σε σχολική εκδρομή στα Ιωάννινα, όπου κατανάλωσε προϊόντα κάνναβης. Για το περιστατικό «ξέσπασε» ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στα social media.

Με αφορμή περιστατικό στα Ιωάννινα, όπου ο μαθητής κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης ενώ ένας άλλος περιπλανιόταν σε σύγχυση, ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση, τονίζοντας ότι το νέο νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει σημαντικούς περιορισμούς στη διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μαθητές από τη Θεσσαλονίκη, που βρίσκονταν στα Ιωάννινα στο πλαίσιο εκδρομής, επισκέφθηκαν κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης.

Εκεί προμηθεύτηκαν σχετικά προϊόντα, τα οποία κατανάλωσαν, με αποτέλεσμα ένας μαθητής να παρουσιάσει έντονη αδιαθεσία και ζάλη και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό δεύτερου μαθητή, ο οποίος είχε χάσει τον προσανατολισμό του και κινούνταν σε άγνωστη κατεύθυνση, σε κατάσταση σύγχυσης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν:

ο υπάλληλος του καταστήματος για πώληση προϊόντων σε ανήλικους,

η καθηγήτρια – αρχηγός της εκδρομής για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο,

και η μητέρα του μαθητή που νοσηλεύτηκε.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Τέλος στην ασυδοσία»

Σε σχετική ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο θέμα, σημειώνοντας ότι προωθείται η απαγόρευση πώλησής τους από περίπτερα, καθώς και αυστηρότερος έλεγχος της ηλικίας σε ειδικά καταστήματα, με στόχο να περιοριστεί η πρόσβαση ανηλίκων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει «τέλος στην ασυδοσία» που παρατηρείται στην αγορά των προϊόντων αυτών.

«Στο νομοσχέδιο μας που αυτή την εβδομάδα βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση απαγορεύουμε την πώληση όλων αυτών των προϊόντων από τα περίπτερα και περιορίζουμε δραστικά την πρόσβαση με διαπίστωση ανηλικότητας σε ειδικά καταστήματα. Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία», έγραψε χαρακτηριστική ο υπουργός Υγείας στο X.