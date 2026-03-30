Ιωάννινα: Εκδρομή-εφιάλτης για σχολείο της Θεσσαλονίκης – Στο νοσοκομείο μαθητής, τρεις συλλήψεις
Σε εφιάλτη εξελίχθηκε η σχολική εκδρομή για μια παρέα μαθητών που είχαν ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη στα Ιωάννινα, καθώς η επίσκεψή τους σε κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης οδήγησε σε νοσηλείες, αναζητήσεις από την αστυνομία και τελικά σε τρεις συλλήψεις.
Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, όλα ξεκίνησαν όταν το ΕΚΑΒ κλήθηκε να μεταφέρει ανήλικο μαθητή στο νοσοκομείο με συμπτώματα έντονης ζάλης και αδιαθεσίας.
Η κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ήταν άμεση, αποκαλύπτοντας μια σοκαριστική διαδρομή.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι μαθητές που βρίσκονταν στην πόλη στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, μετέβησαν σε κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης. Εκεί προμηθεύτηκαν διάφορα είδη, τα οποία κατανάλωσαν, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να καταρρεύσει και να χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη.
Το θρίλερ όμως δεν σταμάτησε εκεί. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν «σαφάρι» στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό ενός ακόμη μαθητή ο οποίος μετά την κατανάλωση των προϊόντων έχασε τον προσανατολισμό του και περιπλανιόταν σε άγνωστη κατεύθυνση, σε κατάσταση σύγχυσης.
Τρεις συλλήψεις και βαριές κατηγορίες
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου:
- Του υπαλλήλου του καταστήματος που πούλησε τα προϊόντα στους ανήλικους.
- Της καθηγήτριας-αρχηγού της σχολικής εκδρομής για το αδίκημα της «έκθεσης».
- Της μητέρας του ανηλίκου που νοσηλεύτηκε (η οποία προφανώς συνόδευε ή βρισκόταν στην περιοχή).
