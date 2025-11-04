Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: Το ότι δεν είχαν ενημερωθεί οι βουλευτές είναι σοβαρό θεσμικό θέμα

«Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς προ τετελεσμένων» τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ λίγο πριν από την έκτακτη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής.

«Μια προφανώς ορθολογική όπως και αναπόφευκτη απόφαση αναδιάρθρωσης εφαρμόστηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο», τόνισε επισημαίνοντας ότι είναι παράνομο να υπάρχει κρατική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό, καθώς απαγορεύεται από τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα μπορούσε να έχει εκπονήσει πριν από πολλούς μήνες σχέδιο και να το έχει ανακοινώσει με σαφές χρονοδιάγραμμα ώστε να έχουν προετοιμαστεί οι τοπικές κοινωνίες και να το γνωρίζουν οι βουλευτές. Εγώ είμαι Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν το ήξερα, άρα δεν το ήξερε κανένας», ανέφερε στην ΕΡΤ ο κ. Γεωργιάδης.

Και πρόσθεσε: «Η Δημοκρατία μας παραμένει Κοινοβουλευτική, δεν μπορεί μια τόσο σοβαρή υπόθεση να μην έχει περάσει από την Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το ότι δεν το ήξεραν οι βουλευτές είναι σοβαρό θεσμικό πρόβλημα. Το σχέδιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν πρώτα δεν υπάρχει ο κατάλληλος δημόσιος και κοινοβουλευτικός διάλογος».

Έπρεπε επίσης να υπάρχει πρόβλεψη για το σε ποιες περιοχές θα υπάρχουν διάδοχα πρακτορεία, «ώστε οι τοπικές κοινωνίες να μην ανησυχούν για το αν θα συνεχίσει να φέρνει τη σύνταξη ο ταχυδρόμος». «Υπήρχαν πάρα πολλοί ανθρώπινοι τρόποι αυτό να γίνει σωστά, ούτε να έρχονται προ τετελεσμένου και οι βουλευτές», τόνισε.

Σχετικά με τον αρμόδιο υπουργό, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι δεν έχει αρμοδιότητα καθώς τα ΕΛΤΑ αποτελούν εταιρεία που ανήκει στο Υπερταμείο. «Ο εποπτεύων Υπουργός έχει αρμοδιότητα μόνο για να ψηφίζει το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργούν οι υπηρεσίες, αλλά η διοίκηση των ΕΛΤΑ αναφέρεται στους επικεφαλής του Υπερταμείου. Ο κ. Τσίπρας επί κυβερνήσεως του μετέφερε τα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο και η τότε απάντηση του αρμόδιου υπουργού κ. Παππά ήταν δεν έχω σχέση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Δεν μπορεί λοιπόν να ισχύει τώρα ότι έχει σχέση η κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Ναι, τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο. Ναι, η κυβέρνηση διοικεί τα ΕΛΤΑ. Ασφαλώς το Υπερταμείο δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς να ενημερώνει την κυβέρνηση. Και ασφαλώς δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην ξέρει τι γίνεται στη χώρα. Εδώ υπήρξε λάθος χειρισμός», είπε.