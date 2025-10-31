MENOY

Επίθεση Κασσελάκη σε Μπέο: Εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του

THESTIVAL TEAM

Ο Στέφανος Κασσελάκης κατήγγειλε με ανάρτησή του τις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου για τους ομοφυλόφιλους, κάνοντας λόγο για ρητορική μίσους και «τοξικότητα».

«Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος», σημείωσε, προσθέτοντας πως «η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου» και καταλήγοντας: «Να τον χαίρονται στη ΝΔ τον ψηφοφόρο τους».

Αφορμή στάθηκαν όσα είπε ο δήμαρχος Βόλου σε τηλεοπτική του εμφάνιση, όπου -αφού δήλωσε πως «δεν είναι ρατσιστής»- προχώρησε σε σχόλια για τους ομοφυλόφιλους, επικαλούμενος μάλιστα ατάκα από την ελληνική σειρά των ’90s, τους «Δύο Ξένους» και συμπληρώνοντας «εγώ μεγάλωσα να πηγαίνω στην τουαλέτα όρθιος και οι γυναίκες καθιστές»

Ο Κασσελάκης υποστήριξε ότι τέτοιες τοποθετήσεις «θυμίζουν πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η τοξικότητα που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα πίσω» και τόνισε πως «η κοινωνία προχωρά με σεβασμό, ισότητα και ελευθερία».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Αχιλλέας Μπέος Στέφανος Κασσελάκης

